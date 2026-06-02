У столиці досі триває повітряна тривога, тому якщо у вас лунають сирени – перебувайте в укриттях. 24 Канал зібрав усе, що відомо про масований обстріл окупантів.
Які наслідки російського удару?
Росія розпочала атаку близько 00:02 та запустила по Україні крилаті ракети. Згодом окупанти пустили безпілотники різних типів, а вже о 2 ночі на Київ летіли балістичні ракети. Наслідки ворожих ударів зафіксували також у Харкові, Сумах, Дніпрі, Запоріжжі та Хмельницькому.
Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться карту
У Чернігові внаслідок атаки Росії загорівся приватний будинок. На щастя, постраждалих немає.
У Києві постраждали 58 людей, серед яких – 3 дитини. На жаль, відомо про 4 загиблих у столиці. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Внаслідок російської атаки по Києву:
На Київщині внаслідок атаки Росії постраждали 3 людей
Про наслідки атаки повідомили в Київській ОВА.
Росія запустила по Харкову 15 БпЛА та 2 ракети. У 4 районах міста зафіксували влучання. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено приватні будинки, адміністративні споруди, дошкільний заклад, багатоповерхівку, автомобілі, мережу вуличного освітлення, офіси та промислові підприємства. Станом на 04:20 відомо про 10 постраждалих, серед яких – дитина. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Росія запустила по Києву балістичні ракети. У місті пролунали потужні вибухи.
Росія запустила по Україні крилаті ракети типу "Калібр" з Каспійського моря. Також у повітряному просторі зафіксували перші БпЛА.