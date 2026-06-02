У столиці досі триває повітряна тривога, тому якщо у вас лунають сирени – перебувайте в укриттях. 24 Канал зібрав усе, що відомо про масований обстріл окупантів.

Які наслідки російського удару?

Росія розпочала атаку близько 00:02 та запустила по Україні крилаті ракети. Згодом окупанти пустили безпілотники різних типів, а вже о 2 ночі на Київ летіли балістичні ракети. Наслідки ворожих ударів зафіксували також у Харкові, Сумах, Дніпрі, Запоріжжі та Хмельницькому.

07:37, 2 червня

У Чернігові внаслідок атаки Росії загорівся приватний будинок. На щастя, постраждалих немає.

06:57, 2 червня

У Києві постраждали 58 людей, серед яких – 3 дитини. На жаль, відомо про 4 загиблих у столиці. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

06:25, 2 червня

Внаслідок російської атаки по Києву:

  • У Дарницькому районі виникло загоряння на території АЗС;
  • В Оболонському районі уламки впали біля дитячих садочків, а також виникло загоряння на території незавершеного будівництва.
  • У Шевченківському районі виникла пожежа у нежитловій 3-поверховій будівлі та руйнувань зазнала 9-поверхівка. Також уламки прилетіли по 24-поверхівці та спалахнула пожежа.
  • У Святошинському районі сталось загоряння в 5-поверховому житловому будинку, а також виникла пожежа на території нежитлової забудови.
  • У Подільському районі 2 ракети влучили в 9-поверховий житловий будинок, стався частковий обвал конструкцій. Внаслідок падіння уламків почалася пожежа на території нежитлового будинку та на даху 9-поверхівки. Також уламки пошкодили кілька автомобілів та складське приміщення.
  • У Голосіївському районі сталось руйнування 2 та 3 поверхів поліклініки. Внаслідок падіння уламків, палали кілька автівок.
  • У Солом’янському районі уламки влетіли у 15-поверхівку, а в 24-поверхівці спалахнула пожежа. Також виникло загоряння будівлі на території нежитлової забудови та пожежу зафіксували на території 2 приватних будинків.
06:10, 2 червня

На Київщині внаслідок атаки Росії постраждали 3 людей

  • У Бучанському районі чоловіка госпіталізували з різаною раною стегна. також пошкоджено 3 приватні будинки, логістичні та складські приміщення, інші нежитлові будівлі, а також шість вантажних автомобілів.
  • В Обухівському районі чоловік отримав уламкове поранення ноги. Також пошкоджень зазнали приватні будинки.
  • У Фастівському районі чоловік отримав гостру реакцію на стрес. Внаслідок атаки руйнувань зазнали приватні будинки.

Про наслідки атаки повідомили в Київській ОВА.

04:20, 2 червня

Росія запустила по Харкову 15 БпЛА та 2 ракети. У 4 районах міста зафіксували влучання. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено приватні будинки, адміністративні споруди, дошкільний заклад, багатоповерхівку, автомобілі, мережу вуличного освітлення, офіси та промислові підприємства. Станом на 04:20 відомо про 10 постраждалих, серед яких – дитина. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

02:18, 2 червня

Росія запустила по Києву балістичні ракети. У місті пролунали потужні вибухи.

00:02, 2 червня

Росія запустила по Україні крилаті ракети типу "Калібр" з Каспійського моря. Також у повітряному просторі зафіксували перші БпЛА.