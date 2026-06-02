В столице до сих пор продолжается воздушная тревога, поэтому если у вас раздаются сирены – находитесь в укрытиях. 24 Канал собрал все, что известно о массированном обстреле оккупантов.
Какие последствия российского удара?
Россия начала атаку около 00:02 и запустила по Украине крылатые ракеты. Впоследствии оккупанты пустили беспилотники различных типов, а уже в 2 ночи на Киев летели баллистические ракеты. Последствия вражеских ударов зафиксировали также в Харькове, Сумах, Днепре, Запорожье и Хмельницком.
Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите карту
В Чернигове в результате атаки России загорелся частный дом. К счастью, пострадавших нет. В Киеве пострадали 58 человек, среди которых – 3 ребенка. К сожалению, известно о 4 погибших в столице. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. В результате российской атаки по Киеву: На Киевщине в результате атаки России пострадали 3 человека О последствиях атаки сообщили в Киевской ОГА. Россия запустила по Харькову 15 БпЛА и 2 ракеты. В 4 районах города зафиксировали попадания. В результате вражеской атаки повреждены частные дома, административные здания, дошкольное учреждение, многоэтажку, автомобили, сеть уличного освещения, офисы и промышленные предприятия. По состоянию на 04:20 известно о 10 пострадавших, среди которых – ребенок. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Россия запустила по Киеву баллистические ракеты. В городе прогремели мощные взрывы. Россия запустила по Украине крылатые ракеты типа "Калибр" из Каспийского моря. Также в воздушном пространстве зафиксировали первые БпЛА.
