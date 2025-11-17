Ситуація перебуває під контролем рятувальників. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.
Чи евакуюватимуть українців після атаки?
Після удару Росії 17 листопада по порту в Ізмаїлі, що на Одещині, загорілося обладнання для перекачування газу на борту судна під турецьким прапором.
Як повідомили у відомстві, на місці атаки працює оперативний штаб під керівництвом очільника Ізмаїльської районної адміністрації. Наслідки ліквідує ДСНС, зокрема команди з роботизованими комплексами, а також допоміжні служби. Ситуація перебуває під постійним контролем фахівців.
За інформацією місцевої влади, підстав для евакуації населення наразі немає,
– йдеться в повідомленні.
У ДП "Адміністрація морських портів України" зазначили, що беруть участь у координаційних процесах після обстрілу.
Що відомо про атаку?
Уночі 17 листопада Росія била по Україні ударними дронами. Внаслідок атаки лунали вибухи в Ізмаїлі, що на Одещині.
Згодом стало відомо, що під вогонь окупантів потрапив порт Ізмаїла в Одеській області. В результаті удару загорілось судно під прапором Туреччини. Воно перевозило близько 4 000 тонн зрідженого газу.
Румунське видання Digi24 повідомляло, що жителів села Плауру, що на кордоні Румунії та України, евакуювали через небезпеку вибуху після атаки на судно.