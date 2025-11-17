Ситуация находится под контролем спасателей. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.
Будут ли эвакуировать украинцев после атаки?
После удара России 17 ноября по порту в Измаиле, что в Одесской области, загорелось оборудование для перекачки газа на борту судна под турецким флагом.
Как сообщили в ведомстве, на месте атаки работает оперативный штаб под руководством главы Измаильской районной администрации. Последствия ликвидирует ГСЧС, в частности команды с роботизированными комплексами, а также вспомогательные службы. Ситуация находится под постоянным контролем специалистов.
По информации местных властей, оснований для эвакуации населения пока нет,
– говорится в сообщении.
В ГП "Администрация морских портов Украины" отметили, что участвуют в координационных процессах после обстрела.
Что известно об атаке?
Ночью 17 ноября Россия била по Украине ударными дронами. В результате атаки раздавались взрывы в Измаиле, в Одесской области.
Впоследствии стало известно, что под огонь оккупантов попал порт Измаила в Одесской области. В результате удара загорелось судно под флагом Турции. Оно перевозило около 4 000 тонн сжиженного газа.
Румынское издание Digi24 сообщало, что жителей села Плауру, что на границе Румынии и Украины, эвакуировали из-за опасности взрыва после атаки на судно.