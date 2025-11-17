Ночью в нескольких городах области раздавались взрывы. В частности, под массированным ударом по меньшей мере 20 дронов оказался Измаил, передает 24 Канал.
Смотрите также На Запорожье прогремели взрывы
Какие последствия атаки БПЛА на Одесщину?
Глава ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате атаки есть разрушение энергетической и портовой инфраструктуры. Повреждения получили несколько гражданских судов. Возникли пожары, оперативно потушенные спасателями. К сожалению, один человек пострадал.
Оккупанты массированно ударили по Одесщине / Фото ОВА
В ГСЧС подтвердили возгорание на энергообъектах и в портах.
В результате удара по Одесщине вспыхнули пожары / Фото ГСЧС
В ДТЭК заявили, что под ударом россиян оказался их энергобъект в Одесской области.
4000 семей удалось подключить по резервным схемам. Еще 32 500 – временно без света. Наши энергетики начнут восстановительные работы сразу после получения разрешения от военных и спасателей,
– говорится в сообщении компании.
Там добавили, что повреждения значительные, поэтому ремонт потребует времени.
Что известно о последних атаках России на Украину?
- Ночью 17 ноября Россия нанесла ракетные удары по городу Балаклея на Харьковщине. Снаряды попали в район плотной застройки жилого квартала. Погибли три человека, еще 13 пострадали, из них 4 ребенка. В результате атаки горели балконы многоэтажек и автомобиля. Повреждены 9-ти и 5-этажные жилые дома, детский сад и легковые автомобили.
- Поздно вечером 16 ноября вражеские ударные беспилотники нанесли удар по жилому сектору поселка Большой Бурлук Купянского района. По предварительным данным, 1 человек погиб, еще 1 пострадал.
- В ночь на 16 ноября противник повредил солнечную электростанцию в Одесской области и другие объекты энергетики.