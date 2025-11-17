Ночью в нескольких городах области раздавались взрывы. В частности, под массированным ударом по меньшей мере 20 дронов оказался Измаил, передает 24 Канал.

Какие последствия атаки БПЛА на Одесщину?

Глава ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате атаки есть разрушение энергетической и портовой инфраструктуры. Повреждения получили несколько гражданских судов. Возникли пожары, оперативно потушенные спасателями. К сожалению, один человек пострадал.

Оккупанты массированно ударили по Одесщине / Фото ОВА

В ГСЧС подтвердили возгорание на энергообъектах и ​​в портах.

В результате удара по Одесщине вспыхнули пожары / Фото ГСЧС

В ДТЭК заявили, что под ударом россиян оказался их энергобъект в Одесской области.

4000 семей удалось подключить по резервным схемам. Еще 32 500 – временно без света. Наши энергетики начнут восстановительные работы сразу после получения разрешения от военных и спасателей,

– говорится в сообщении компании.

Там добавили, что повреждения значительные, поэтому ремонт потребует времени.

Что известно о последних атаках России на Украину?