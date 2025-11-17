Уночі у кількох містах області лунали вибухи. Зокрема, під масованим ударом щонайменше 20 дронів опинився Ізмаїл, передає 24 Канал.

Які наслідки атаки БпЛА на Одещину?

Очільник ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок атаки є руйнування енергетичної та портової інфраструктури. Пошкоджень зазнали кілька цивільних суден. Виникли пожежі, які оперативно загасили рятувальники.

На жаль, одна людина постраждала.

Окупанти масовано вдарили по Одещині / Фото ОВА

У ДСНС підтвердили займання на енергооб'єктах та у портах.

Внаслідок удару по Одещині спалахнули пожежі / Фото ДСНС

У ДТЕК заявили, що під ударом росіян опинився їхній енергоб'єкт на Одещині.

4 000 родин вдалося препідключити за резервними схемами. Ще 32 500 – тимчасово без світла. Наші енергетики почнуть відновлювальні роботи одразу після отримання дозволу від військових та рятувальників,

– йдеться у повідомленні компанії.

Там додали, що пошкодження значні, а тому ремонт потребуватиме часу.

