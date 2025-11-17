Про це інформує керівник Балаклійської МВА Віталій Карабанов. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

Попередня інформація БпЛА атакували Харківщину: дві громади повністю знеструмлено

Ракетний удар по Балаклії на Харківщині: що відомо?

Увечері 17 листопада російська армія з повітря атакувала вкотре Харківську область. Повідомлення про вибухи надійшли з Ізюма та Балаклії. Місцеві скаржилися, що у громадах зникло світло.

Після півночі стало відомо з повідомлення місцевої військової адміністрації, що дві ракети ворога влучили просто у центрі міста. Це сталося поблизу багатоквартирних будинків.

Унаслідок вибухів сталася пожежа, що підтверджує опубліковане МВА фото.

В ОВА трохи згодом додали, що у Балаклії пошкоджені багатоквартирні житлові будинки та автомобілі. Попередньо, загинула людина, і ще 7 людей зазнали поранень, серед них 14-річна дівчинка та ще одна 12-річна дитина.

Повітряна тривога у деяких районах Харківської області тривала і на момент публікації.

Зауважимо, кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповідала, що на Харківщині посилено встановлюють антидронові сітки. Та, на жаль, для протистояння ракетним атакам потрібно більше засобів ППО.

