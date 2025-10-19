Таку думку в етері 24 Каналу висловив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, додавши, що в ізраїльського прем'єра тепер буде аргумент, що перемир'я порушили бойовики ХАМАС, а не армія Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Як діятимуть тепер США?

Іван Ус нагадав, чому ХАМАС погодився на перемовини й пішов на те, аби повернути ізраїльських заручників, хоча це був головний його козир, щоб тиснути на цю країну та її громадян. Він зазначив, що це сталося через удар по Катару.

"Раніше ХАМАС і його лідери були впевнені, що вони у безпеці, що атаки не буде. Ізраїль це зробив, тому там вирішили погоджуватись на переговори, поки всіх не перестріляли", – озвучив Ус.

Зараз, коли режим припинення вогню порушений, очевидно, що ХАМАС насправді не пішов на обговорені раніше домовленості, що ставить США, як посередника, у незручне становище. Адже, зі слів Уса, Вашингтону доведеться реагувати на певні події, чого він робити не хоче.

Ймовірно, що під час візиту Венса до Ізраїлю шукатимуть гарне формулювання, яке дозволить США сказати, що вони зробили все, що могли, повернули всіх живих заручників, але зусилля не реалізувались через неготовність всіх сторін, тому вони полишають цю тему,

– припустив Ус.

Зауважте! Раніше ізраїльський політолог та підполковник запасу ЦАХАЛ Аріє Зайден прогнозував, що режим тиші може бути порушений, однак не був впевнений у тому, що це відбудеться з боку ХАМАС в найближчі місяці.

Головний консультант Націнституту стратегічних досліджень вважає, що після такої ситуації з боку Трампа тепер повинна бути прискіплива увага до російсько-української війни й пошуку її мирного врегулювання. Він наголосив на тому, що Україні сьогодні важливо, аби її європейські партнери залишались з нею, аби нашу державу не змусили погодитись на невигідні для неї умови.

Ус переконаний, що США не вийдуть з переговорного процесу щодо Росії та України, хоча раніше не раз це питання порушували. Він пояснив, що у Сполучених Штатів основний супротивник – це Китай. Чим більше США будуть думати, що Китай на боці Росії, тим більше буде внутрішній тиск, адже якщо Вашингтон не допомагатиме Україні в протидії Росії, то тим самим підіграватиме китайському союзнику.

Кротко про ситуацію у Секторі Гази?