Ізраїльський політолог та підполковник запасу ЦАХАЛ Аріє Зайден розповів в етері 24 Каналу, що ХАМАС може відновити бойові дії. Однак і ЦАХАЛ може зробити це у відповідь.

Якою є позиція Ізраїлю у війні з ХАМАС?

Аріє Зайден зауважив, що ізраїльських військових не лякає можливість продовження війни. Якщо бойові дії відновляться, то Ізраїль діятиме рішуче, використовуючи будь-які види озброєння.

ХАМАС це розуміє, тому я не впевнений, що вони продовжать агресію. Щонайменше не зараз – найближчі один, два чи три місяці,

– сказав він.

Підполковник запасу ЦАХАЛ підкреслив, що є два важливих аспекти у завершенні цієї війни. Перше – необхідно, аби ХАМАС почав і завершив роззброєння. Друге – повноцінно вийшов із Гази.

Попри заяви про завершення війни між Ізраїлем та ХАМАС ЦАХАЛ буде готуватися до можливого відновлення бойових дій.

Кожен бойовий офіцер знає, що не важливо, що говорить ворог: чи є домовленості про мир, чи ні. Моє завдання продовжувати готувати особовий склад і себе,

– підкреслив Аріє Зайден.

Він додав, що у війську все має бути структуровано на випадок нових загроз, тому важливо відпрацьовувати будь-який розвиток подій.

Що відомо про завершення війни в Газі?