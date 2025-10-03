Заяву ХАМАС опублікував репортер Axios Барак Равід. Деталі передає 24 Канал.

Що сказали в ХАМАС у відповідь на план Трампа щодо Гази?

Там заявили, що:

цінують зусилля Трампа щодо припинення війни;

погоджуються звільнити всіх заручників заради постійного припинення вогню;

готові негайно розпочати переговори щодо деталей мирної угоди;

погоджуються передати управління Сектором Газа палестинській групі незалежних осіб.

Користувачі в коментарях звернули увагу: в заяві ХАМАС не вказано, що заручників звільнять негайно. Також бентежить формулювання "обговорити деталі мирної угоди". Таким чином, є побоювання, що терористи можуть затягувати мирний процес.

Clash Report виклав повний текст відповіді терористів Трампу. І там справді є такі формулювання, які дозволяють уникнути термінових рішень.

Наприклад, ХАМАС згоден "звільнити всіх ізраїльських в'язнів (живих і мертвих) за формулою обміну Трампа", але "як тільки будуть виконані умови на місцях".

Терористи погоджуються передати управління Газою палестинському технократичному органу, але "на основі національного консенсусу та арабської/ісламської підтримки".

Інші питання в плані Трампа (майбутнє Гази, права палестинців) вимагають більш широкої національної позиції та міжнародної правової бази,

– мовиться в заяві.

Чому ХАМАС не може негайно видати заручників?

Офіційний представник ХАМАС Муса Абу Марзук додав: вони хочуть зупинити війну та масові вбивства, а тому позитивно ставляться до плану Трампа. Водночас план Трампа не може бути реалізований без переговорів.

"Ми домовилися на національному рівні передати управління Газою незалежним особам під егідою Палестинської адміністрації. Передача ув'язнених та тіл протягом 72 годин є теоретичною і нереалістичною за нинішніх обставин. Формування майбутнього є національним питанням. ХАМАС не буде вирішувати його самостійно. Ми готові вести переговори з усіх питань, пов'язаних з рухом і зброєю", – висловився він.

ХАМАСівці не визнають себе терористами, натомість називають національно-визвольним рухом. "Зброя була необхідна для опору окупації. Якщо окупація закінчиться і палестинці будуть самостійно керувати своєю країною, зброя стане непотрібною. Ми передамо зброю майбутній палестинській державі", – запевнив Муса Абу Марзук.