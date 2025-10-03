Заявление ХАМАС опубликовал репортер Axios Барак Равид. Детали передает 24 Канал.

Что сказали в ХАМАС в ответ на план Трампа по Газе?

Там заявили, что:

ценят усилия Трампа по прекращению войны;

соглашаются освободить всех заложников ради постоянного прекращения огня;

готовы немедленно начать переговоры о деталях мирного соглашения;

соглашаются передать управление Сектором Газа палестинской группе независимых лиц.

Пользователи в комментариях обратили внимание: в заявлении ХАМАС не указано, что заложников освободят немедленно. Также смущает формулировка "обсудить детали мирного соглашения". Таким образом, есть опасения, что террористы могут затягивать мирный процесс.

Clash Report выложил полный текст ответа террористов Трампу. И там действительно есть такие формулировки, которые позволяют избежать срочных решений.

Например, ХАМАС согласен "освободить всех израильских заключенных (живых и мертвых) по формуле обмена Трампа", но "как только будут выполнены условия на местах".

Террористы соглашаются передать управление Газой палестинскому технократическому органу, но "на основе национального консенсуса и арабской/исламской поддержки".

Другие вопросы в плане Трампа (будущее Газы, права палестинцев) требуют более широкой национальной позиции и международной правовой базы,

– говорится в заявлении.

Почему ХАМАС не может немедленно выдать заложников?

Официальный представитель ХАМАС Муса Абу Марзук добавил: они хотят остановить войну и массовые убийства, а потому положительно относятся к плану Трампа. В то же время план Трампа не может быть реализован без переговоров.

"Мы договорились на национальном уровне передать управление Газой независимым лицам под эгидой Палестинской администрации. Передача заключенных и тел в течение 72 часов является теоретической и нереалистичной при нынешних обстоятельствах. Формирование будущего является национальным вопросом. ХАМАС не будет решать его самостоятельно. Мы готовы вести переговоры по всем вопросам, связанных с движением и оружием", – высказался он.

ХАМАСовцы не признают себя террористами, а называют национально-освободительным движением. "Оружие было необходимо для сопротивления оккупации. Если оккупация закончится и палестинцы будут самостоятельно управлять своей страной, оружие станет ненужным. Мы передадим оружие будущему палестинскому государству", – заверил Муса Абу Марзук.