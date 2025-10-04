Так, у своїй соцмережі Truth Social американський лідер прокоментував останнє повідомлення від ХАМАС, передає 24 Канал.

Яка реакція Трампа на заяву ХАМАС?

Так, він наголосив, що заява терористів свідчить про те, що вони готові до миру. Політик закликав Ізраїль негайно припинити бомбардування Гази, щоб можна було "безпечно і швидко звільнити заручників".

Як пише The Times of Israel, керівництво Ізраїлю наказало військовим припинити наступ на Газу та перейти до суто оборонних дій. Очікується, що переговори щодо мирного плану Трампа відбудуться найближчим часом.

Нагадаємо, що раніше Трамп висунув ХАМАС ультиматум до 01:00 5 жовтня: або палестинські бойовики погоджуються на його мирний план, або на них чекає пекло.

ХАМАС своєю чергою частково прийняв умови президента США. Угруповання погодилося звільнити заручників та розпочати переговори щодо деталей мирної угоди.

Також терористи заявили, що згодні передати управління Сектором Газа палестинській групі незалежних осіб, однак на основі "палестинського національного консенсусу", а не під зовнішнім контролем.

Так, в інтерв'ю агенству Al Jazeera офіційний представник ХАМАС Муса Абу Марзук наголосив, що бойовики ніколи не погодяться, щоб палестинців контролював не палестинець. Журналіст Al Jazeera зауважив, що ХАМАС боїться, що план Трампа стане на заваді до остаточного возз'єднання з окупованим Ізраїлем Західним берегом в майбутній палестинській державі.

Крім того, ХАМАС не згадав про вимогу роззброєння у плані Трампа. Пізніше Марзук уточнив, що терористи готові до переговорів "щодо питань, пов'язаних зі зброєю", але не погоджуються на це як на попередню умову.

За словами Марзука, обговорення потребує питання розміщення міжнародних стабілізаційних сил у Газі. Нереалістичним він назвав термін, який встановив Трамп для звільнення заручників. План президента США передбачає, що упродовж 72 годин після укладання угоди бойовики мають звільнити 20 заручників і віддати тіла решти 28. Ізраїль своєю чергою випустить із в'язниць майже 2000 палестинців.

Як пише видання Axios, терористи не знають, де тіла всіх загиблих заручників. Для їх пошуку може знадобитися більше часу, можливо, навіть місяці.

Отже, угруповання погодилося лише на 9 перших пунктів мирного плану Трампа.

У чому полягає мирний план Трампа?

План Трампа щодо встановлення миру на Близькому Сході містить 20 пунктів. Серед них: