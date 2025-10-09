В армии Израиля заявили, что будут действовать в интересах государства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Армию обороны Израиля в телеграмм.
Как в армии Израиля отреагировали на соглашение с ХАМАС?
Во время оценки ситуации, произошедшей ночью, начальник Генерального штаба поручил всем силам, как на передовой, так и в тылу, подготовить мощную оборону и быть готовыми к любому сценарию. Развертывание сил будет осуществляться в соответствии с директивами политического эшелона и этапов соглашения, с ответственностью и с акцентом на безопасность наших солдат,
– отметили в Армии обороны Израиля.
Начальник Генерального штаба поручил подготовиться к руководству операцией по возвращению заложников, которую проведут "с чуткостью и профессионализмом"
В ведомстве добавили, что армия страны будет действовать в интересах Государства Израиль.
Оперативную подготовку к выполнению соглашения уже начали. Военные подразделения будут оставаться на своих местах в полной готовности.
Что известно о соглашении между Израилем и ХАМАС, которому способствовал Трамп?
ХАМАС согласился частично принять план Трампа. Террористы соглашаются освободить заложников, но не сразу, а также начать переговоры по мирному соглашению, соглашаются передать управление Сектором Газа палестинской группе независимых лиц.
Формулировки, которые использует ХАМАС, являются размытыми и наводят на мысль, что это просто затягивание мирного процесса.
Впрочем, президент США Дональд Трамп сказал, что верит ХАМАС. Израильские войска получили приказ от руководства остановить наступательные действия в Газе.