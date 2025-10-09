В армии Израиля заявили, что будут действовать в интересах государства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Армию обороны Израиля в телеграмм.

Как в армии Израиля отреагировали на соглашение с ХАМАС?

Во время оценки ситуации, произошедшей ночью, начальник Генерального штаба поручил всем силам, как на передовой, так и в тылу, подготовить мощную оборону и быть готовыми к любому сценарию. Развертывание сил будет осуществляться в соответствии с директивами политического эшелона и этапов соглашения, с ответственностью и с акцентом на безопасность наших солдат,

– отметили в Армии обороны Израиля.

Начальник Генерального штаба поручил подготовиться к руководству операцией по возвращению заложников, которую проведут "с чуткостью и профессионализмом"

В ведомстве добавили, что армия страны будет действовать в интересах Государства Израиль.

Оперативную подготовку к выполнению соглашения уже начали. Военные подразделения будут оставаться на своих местах в полной готовности.

Что известно о соглашении между Израилем и ХАМАС, которому способствовал Трамп?