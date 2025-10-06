Война между Израилем и ХАМАС существенно изменила не только ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке, но и экономическую ситуацию в целом регионе. Рост оборонных расходов Израиля, кадровые вызовы в технологическом секторе, что является ключевым для экономики страны, репутационная составляющая – все это имеет экономическое влияние.

Внимание мирового сообщества приковано непосредственно и ситуация в Секторе Газа, которая на грани гуманитарной катастрофы. Ряд стран уже признали Палестину как государство, а риск введения санкций против Израиля может стать еще одним экономическим вызовом.

24 Канал узнал, как война в Секторе Газа влияет на экономику Израиля, как реагирует на это одна из самых стабильных валют в мире – шекель, и какое влияние окажут санкции, введенные против Израиля.

Сколько стоит Израилю война?

Сейчас эскалация войны привела к тому, что средства на оборону Израиля начали расти:

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), только в 2024 году военные расходы Израиля могли вырасти на 65% – до 46,5 миллиарда долларов.

Кроме того, общий бюджет Израиля на 2025 год предусматривал 215 миллиардов долларов расходов, что на 21% больше, чем в 2024 году. Известно, что это самый большой бюджет страны за годы существования государства.

Заметьте! Уже в августе 2025 года правительство Израиля приняло решение об увеличении бюджета примерно на 9 миллиардов долларов для покрытия военных расходов, сообщает Bloomberg.

По словам Мануэля Трайтенберга, профессора экономики Тель-Авивского университета, ситуация в стране пока неплохая, но уже начинают появляться признаки того, что война действительно влияет на экономику, передает американская общественная радиостанция WWNO.

Работников постоянно отзывают с работы на военную службу. Например, 60 тысяч израильтян призвали для участия в масштабном наступлении в городе Газа.

Это становится проблемой, ведь немало резервистов работают в технологической отрасли, которая считается экономическим двигателем Израиля, составляя более половины экспорта страны и около 20% ВВП.

Эрез Шахар, партнер-основатель Qumra Capital (венчурного фонда для технологических компаний на поздней стадии развития) добавляет, что технологическая отрасль Израиля уже пострадала от глобального спада за последние несколько лет.

Сейчас возможен молчаливый бойкот компаний, которые просто будут избегать отношений с израильскими инвестиционными фирмами, израильскими компаниями, покупки израильской продукции и т.д,

– говорит Шахар.

Ассаф Патир, главный экономист RISE Israel, аналитического центра, специализирующегося на высокотехнологичной отрасли Израиля, заявляет, что суверенный фонд благосостояния Норвегии – крупнейший в мире – уже избавился от инвестиций в 11 израильских компаний из-за ситуации в Секторе Газа.

Реагирует ли рынок на курс на войну?

Как объясняет для 24 Канала финансовый аналитик Андрей Шевчишин, сейчас ничего по стоимости шекеля не изменилось, потому что рынок реагирует на все эти изменения с задержкой.

Фактор признания Палестины как государства не является влиятельным на курс, ведь для Израиля ничего не изменилось в экспортно-импортной политике.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Влияние минимальное. Кроме того, когда мы говорим об этой ситуации, то стоит задать вопрос: какая валюта в Палестине? Правда в том, что это израильский шекель, потому что у них собственной валюты. Кроме того, Палестина формирует всю свою внешнюю политику, опять же, в Израиле.

По словам аналитика, шекель сейчас движется в общем мировом тренде с другими валютами.

Шекель движется так же, как евро, фунт стерлингов и другие валюты относительно доллара. Согласно статистике и изменений, доллар может укрепляться сейчас относительно шекеля, а значит, израильская валюта будет снижаться,

– спрогнозировал господин Андрей.

А экономист Иван Ус говорит в разговоре с 24 Каналом, что после эскалации в октябре 2023 года произошло проседание валюты Израиля, но сейчас она вернулась к уровню 2022 – первой половины 2023 года.

Иван Ус Главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук То есть здесь пока нельзя констатировать серьезных проблем в финансовой системе Израиля, то есть шекель пока держится, но все будет зависеть от того, насколько долго будет продолжаться эта история.

Когда все началось и Израиль начал отвечать на действия ХАМАС, было ощущение, что это будет недолго. Сейчас, когда это продолжается уже почти 2 года, нет ощущения, что все быстро закончится. А значит, это также будет влиять на перспективы шекеля, добавляет Ус.

По состоянию на 1 октября, данным Investing.com, курс составляет 3,32 шекеля за доллар. По состоянию на 9 октября 2023 года, то есть 2 дня после нападения ХАМАС на Израиль, курс составлял 3,94 шекеля за доллар.

Впоследствии валюта выросла до более 4 шекелей за доллар в первые две недели после нападения.

На каком важны макроэкономические показатели экономики Израиля?

По состоянию на 29 сентября Центробанк Израиля принял решение о сохранении базовой ставки, что влияет на стоимость денег в стране, на уровне 4,5%, сообщает Reuter. Это решение объясняют более глубоким продвижением Израиля в Секторе Газа и устойчивым уровнем инфляции.

Экономисты центробанка Израиля прогнозируют, что до конца этого года инфляция в стране будет на уровне 3%, а в 2026 году снизится до 2,2%.

Ожидается также, что экономика может вырасти до 2,5% в 2025 году, что ниже предыдущей оценки в 3,3% в июле. Таким образом, следующем году ставку могут снизить до 3,75%.

Интересно! Согласно исследованию американского института исследования общественного мнения Gallup, уровень жизни, по оценкам населения Израиля, на сегодня вернулся к уровню, который в последний раз наблюдался до начала войны между Израилем и ХАМАС.

Несмотря на это, для Израиля возможны последствия из-за роста глобальной изоляции в мире. Председатель Банка Израиля Амир Ярон говорит, что ухудшение репутации страны может повредить торговле, иностранным инвестициям и экономике в целом.

Иван Ус также замечает, что экономика Израиля не в лучшем состоянии еще и из-за постоянных атак хуситов, в частности на южный порт Израиля – Элат, который расположен на побережье Красного моря.

Когда ваше государство находится под постоянными атаками, учитывая небольшую территорию, и то, что по периметру очень много противников, то это негативно влияет на перспективы государства Израиле. Если бы не значительная поддержка израильской диаспоры, то было бы гораздо труднее,

– дополняет экономист Ус.

Он прогнозирует, что несмотря на то, что сейчас существенных экономических проблем для страны нет, это не означает, что в будущем, если так и дальше будет продолжаться, их не будет.

Какова экономическая ситуация в Секторе Газа из-за войны?

Вследствие войны, цены в регионе существенно выросли: масло – на 1200%, мука – на 5 000%, пишет Al Jazeera.

Гуманитарные работники теряют почти 40% своей зарплаты только для того, чтобы получить доступ к ней.

Большинство банков и банкоматов разрушено, а приток новой валюты заблокирован.

Кроме того, согласно опубликованного отчёта специальным докладчиком ООН по вопросам состояния прав человека на оккупированной палестинской территории в июле этого года, известные компании мира помогают Израилю выселять палестинцев.

Поэтому упоминается о 48 корпоративных игроках, среди которых есть такие технологические гиганты, как Microsoft, Amazon и Alphabet Inc (материнская компания Google).

Будет ли дополнительным давлением на Израиль введение санкций?

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказывает, что если и будут приняты решения о санкциях в результате действий Израиля в Секторе Газа, то не факт, что они будут выполняться.

Дело в том, что мы знаем, что принятие не значит выполнение. Но так, в противном случае, это может повлиять на курс шекеля, потому что экономика Израиля все же экспортно, технологически и аграрно ориентирована,

– говорит господин Андрей.

Кроме того, изоляция Израиля по отношению к другим странам будет влиять на экономические возможности страны, однако сейчас не фиксируется значительного влияния от решений по ограничениям для Израиля.

Интересно! Несмотря на все Израиль все равно будет оставаться под протекторатом США, а их связи – важными друг для друга, какими бы ни были отношения Нетаньяху и Трампа.

Политолог Тантели Ратувухери в разговоре с 24 Каналом замечает, что пока никакого решения под эгидой ЕС еще не принято, хотя президент Еврокомиссии уже инициировал обсуждение относительно некоторых действий против Израиля за его действия в Газе.

Тантели Ратувухери Кандидат политических наук, ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Интересно, что процесс принятия решений в ЕС действительно является препятствующим, особенно когда речь идет о деликатных и горячих вопросах.

Однако Ратувухери добавляет, что почти постоянная военная среда позволила экономике Израиля развить определенную степень устойчивости к вооруженному насилию и геополитическим потрясениям.

И если более конкретно, то угроза финансовых санкций со стороны Европы потенциально может повлиять на смехотворную сумму общего двустороннего торгового оборота,

– добавляет он.

Дело в том, что на Европу приходится примерно до 35% импорта военной техники Израилем, однако гораздо большую и решающую часть составляет США.

Перспективная потеря немецких закупок вряд ли повлияет на ход войны Израиля, учитывая, что преобладание морского и военно-морского оборудования в этой партии делает его неактуальным в конфликте,

– говорит эксперт Тантели.

Какие санкции планируются и какие уже введены против Израиля?

Напоминаем, что задолго до событий в сентябре Испания начала внедряла различные ограничения в отношении Израиля.

Например, в сентябре 2025 года страна ввела запрет на заход судов в свои порты с топливом для израильской армии и запрещает самолетам, перевозящих оружие для Израиля, использовать свое воздушное пространство.

В мае 2024 года, Испания уже запретила кораблям, перевозящим оружие и боеприпасы для израильской армии, заходить в ее порты.

А после 7 октября 2023 года испанское правительство приняло решение о прекращении продажи оружия Израилю, а новый пакет делает эмбарго на поставки вооружений Израилю постоянным.

Зато в Еврокомиссии недавно предложили жесткие санкции против действий израильского государства в отношении палестинцев, пишет DW.

К ограничениям будут входить остановка определенных торговых преференций для израильских товаров, ограничения для чиновников и тому подобное.

По словам чиновников, отмена льгот якобы повлияет на более трети экспорта Израиля в Европейский Союз на сумму около 6 миллиардов евро.

Важно! Еврокомиссия объявила замораживание около 20 миллионов евро поддержки Израиля. Этот шаг не требует поддержки государств-членов ЕС. А в начале сентября из-за действий Израиля в секторе Газа и обстрел территории Катара Европейская комиссия уже приостановила определенные выплаты, писало издание Tagesschau.