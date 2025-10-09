Ватажок терористичного угруповання виступив на телебаченні. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.
Що заявив лідер ХАМАСу 9 жовтня?
Лідер Хамасу у вигнанні проголосив закінчення війни та початок постійного перемир'я. Угода передбачає відкриття контрольно-пропускного пункту в Рафі в обох напрямках.
Ми отримали гарантії від посередників і США, усі вони підтвердили, що війна закінчилася назавжди,
– заявив Халіль Аль-Хайя.
Зокрема, йдеться про арабських посередників і Туреччину. Також Ізраїль звільнить всіх палестинських жінок і дітей.
Нагадаємо, напередодні в Парижі зустрілися міністри закордонних справ арабських і західних держав, щоб обговорити питання про міжнародні миротворчі сили та допомогу у відбудові Гази після припинення бойових дій.
Що відомо про перемир'я з Ізраїлем?
- Дональд Трамп анонсував свій візит на Близький Схід. Американський президент також повідомив що Ізраїль і ХАМАС підписали договір про першу фазу мирного плану.
- Угоду про повернення заручників підтримала Армія Ізраїлю, однак начальник генштабу доручив підготувати потужну оборону і бути готовими до будь-якого сценарію.
- Лідер США анонсував підписання фінального договору в Єгипті та перебудову Гази. "У цій частині світу деякі країни мають величезне багатство, і лише невелика частина того, що вони заробляють, може творити чудеса для Гази", – зауважив Трамп.