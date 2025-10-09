Ватажок терористичного угруповання виступив на телебаченні. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

Дивіться також Вже навіть ХАМАС проявляє договороспроможність, але не Путін, – Зеленський

Що заявив лідер ХАМАСу 9 жовтня?

Лідер Хамасу у вигнанні проголосив закінчення війни та початок постійного перемир'я. Угода передбачає відкриття контрольно-пропускного пункту в Рафі в обох напрямках.

Ми отримали гарантії від посередників і США, усі вони підтвердили, що війна закінчилася назавжди,

– заявив Халіль Аль-Хайя.

Зокрема, йдеться про арабських посередників і Туреччину. Також Ізраїль звільнить всіх палестинських жінок і дітей.

Нагадаємо, напередодні в Парижі зустрілися міністри закордонних справ арабських і західних держав, щоб обговорити питання про міжнародні миротворчі сили та допомогу у відбудові Гази після припинення бойових дій.

Що відомо про перемир'я з Ізраїлем?