Соответствующее заявление президент Зеленский сделал во время ежедневного видеообращения, передает 24 Канал.

Как Зеленский комментирует готовность россиян к мирным переговорам?

Президент отметил, что в отличие от России, Украина четко осознает свою цель – достижения мира. Поэтому Силы обороны воюют не для продолжения войны, как это делают россияне, а чтобы защититься и достичь мирных договоренностей.

В то же время он озвучил надежду на урегулирование войны между ХАМАС и Израилем, намекнув на готовность террористической организации к переговорам.

И уже даже ХАМАС проявляет договороспособность, но не Путин. Пока что,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

В контексте завершения боевых действий в Украине Зеленский добавил, что совместно с международными партнерами сейчас разрабатываются соответствующие условия, что заставят Россию сесть за стол переговоров.

Заметьте! Владимир Зеленский рассказал и о масштабировании производства украинского дальнобойного оружия, которое будет продолжать наносить удары по важным стратегическим объектам врага.

К тому же глава государства отметил поддержку Украиной всех глобальных дипломатических инициатив для установления мира на Ближнем Востоке.

В украинском МИДе высоко оценили лидерство США и значительный вклад президента Трампа в прекращение насилия, освобождение заложников и смягчение гуманитарного кризиса в Секторе Газа.

Дипломаты также отметили весомые дипломатические усилия Катара, Египта и Турции, которые способствовали достижению этого соглашения.

Рассматриваем достигнутые договоренности как важный первый шаг на пути к долгосрочной стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, что также укрепит международный мир и безопасность во всем мире, – говорится в сообщении.

Украина призвала Израиль и ХАМАС неукоснительно и добросовестно выполнять достигнутые договоренности.

Зеленский выразил надежду, что справедливое давление на Россию обеспечит мир не только для Украины, но и для всего региона. Лидерство Соединенных Штатов играет ключевую роль, и мы рассчитываем на его дальнейшую поддержку.

Какова роль Трампа в урегулировании вооруженных противостояний?