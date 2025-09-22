Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

Что пишут о встрече лидеров?

Дональд Трамп планирует 23 сентября встретиться с избранной группой арабских и мусульманских лидеров на полях заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, чтобы обсудить пути завершения войны в Газе. Об этом изданию рассказали двое арабских чиновников, знакомых со встречей.

Белый дом уже разослал приглашения на встречу, которая, как ожидается, состоится во вторник в 14:30 по восточному времени. Саммит будет за несколько дней до встречи Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 29 сентября. Также он будет происходить на фоне волны признаний Палестины и угроз Израиля ответить путем аннексии частей Западного берега.

По данным арабских чиновников, к участию приглашены лидеры:

Саудовской Аравии,

ОАЭ,

Катара,

Египта,

Иордании,

Турции.

По словам источников, в Белом доме хотят, чтобы приглашенные арабские и мусульманские страны присоединились к послевоенному плану для Газы и даже направили войска в стабилизационные силы, которые заменят израильскую армию.

Ожидается, что арабские лидеры призовут Трампа нажать на Нетаньяху, чтобы он прекратил войну в Газе и воздержался от аннексии части Западного берега.

Кто признал Палестину суверенной?