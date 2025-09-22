Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Axios.

Що пишуть про зустріч лідерів?

Дональд Трамп планує 23 вересня зустрітися з обраною групою арабських і мусульманських лідерів на полях засідання Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, щоб обговорити шляхи завершення війни в Газі. Про це виданню розповіли двоє арабських чиновників, обізнаних із зустріччю.

Білий дім уже розіслав запрошення на зустріч, яка, як очікується, відбудеться у вівторок о 14:30 за східним часом. Саміт буде за кілька днів до зустрічі Трампа з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху 29 вересня. Також він відбуватиметься на тлі хвилі визнань Палестини та погроз Ізраїлю відповісти шляхом анексії частин Західного берега.

За даними арабських посадовців, до участі запрошені лідери:

Саудівської Аравії,

ОАЕ,

Катару,

Єгипту,

Йорданії,

Туреччини.

За словами джерел, у Білому домі хочуть, щоб запрошені арабські й мусульманські країни долучилися до післявоєнного плану для Гази та навіть направили війська до стабілізаційних сил, які замінять ізраїльську армію.

Очікується, що арабські лідери закличуть Трампа натиснути на Нетаньягу, аби він припинив війну в Газі та утримався від анексії частини Західного берега.

