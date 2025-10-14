У США впевнені, що ракети великої дальності від США можуть допомогти українським безпілотникам далекої дії у виконанні завдань, проте вони все ж мають обмежені можливості й не забезпечать глибоких ударів углиб Росії. Про це пише 24 Канал із посиланням на Financial Times.

Дивіться також "Його поважає Путін": Трамп сказав, хто може допомогти завершити війну в Україні

Що відомо про рішення США?

За інформацією українського чиновника, зараз Трамп значно наблизився до питання постачання далекобійних ракет Україні, однак Білий дім ще не ухвалив остаточного рішення.

США можуть передати Україні від 20 до 50 ракет Tomahawk, водночас Марк Кансіан працівник аналітичного Центру стратегічних та міжнародних досліджень припустив, що Америка налічує у своєму арсеналі 4 150 ракет.

Як зазначають експерти, лише за 2022 рік США закупили близько 200 Tomahawk, 120 з яких Пентагон вже використав під час навчань. А на 2026 рік у бюджеті закладено кошти на придбання 57 додаткових далекобійних ракет.

Які попередні домовленості США та України?