Щорічна виставка проходить з 13 по 15 жовтня. Розробником техніки є компанія Oshkosh Defense. Про це пише 24 Канал з посиланням на сайт виробника.

Дивіться також Приниження для Путіна, – військовий відповів, чи зможуть Tomahawk від США змінити хід війни

Що відомо про нові машини FMAV?

У компанії підтримують модернізацію озброєння, яким можна завдавати удари на великій відстані. Тому їхні рішення вже готові до подібного використання й до того ж збільшують можливості солдатів з меншими ризиками в складних умовах.

Машини створять гнучку платформу для майбутніх систем дальнього ураження, що матиме високу мобільність, автономність і мультифункціональність.

На виставці презентували три готові до виробництва бойові машини FMAV. Одна з них – екстремальний багатоцільовий автономний транспортний засіб під назвою X-MAV. Він може запускати ракети Tomahawk. Вогнева потужність цієї машини схожа на пускову установку Typhon, але є більш мобільною та прохідною. Це є перевагою X-MAV для використання в складних умовах.

Презентували також середній багатоцільовий автономний транспортний засіб M-MAV. Машина базується на FMTV A2 та запускатиме GMLRS, ER-GMLRS, PrSM, ATACMS та боєприпаси MFOM, включно з Joint Reduced Range Rocket (JR3).

L-MAV – третя машина від компанії. Це легкий багатоцільовий автономний транспортний засіб, що використовуватиметься для тактичної підтримки та боротьби з безпілотниками. На платформі розташовані дрони Switchblade 600 і система BlueHalo Titan C-UAS. За допомогою цієї техніки військові зможуть одночасно вести розвідку, уражати цілі й протидіяти ворожим БпЛА.