Ракети Tomahawk не зможуть завершити війну, однак можуть вплинути на прийняття припинення вогню. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив майор ЗСУ Тарас Березовець.

На що можуть вплинути Tomahawk?

Тарас Березовець зазначив, що істерія у Кремлі нам вказує на те, що там дуже сильно бояться можливості надання Україні ракет Tomahawk. Важливо те, куди вони можуть прилетіти. Москва так само опиняється в зоні ураження.

Навіть якщо невелика кількість цих ракет буде передана, як повідомляють західні медіа, цього буде достатньо. Навіть без запуску цих ракет використати їх для ефективного стримування. Тому що головне їхнє завдання – стримати російські ракети по наших стратегічних підприємствах і по нашій енергетиці,

– підкреслив він.

Жодні ракети не можуть дати можливість виграти війну, однак Tomahawk можуть стримати російські удари. Адже над Путіним постійно буде загроза, що ці ракети можуть прилетіти у будь-який момент та будь-куди. Російська ППО його не врятує, тому що не має можливості збивати Tomahawk.

Тому сама ймовірність того, що приниження, що ці ракети уразять його власні обійстя, буде на нього дуже сильно тиснути. Вона може вплинути на ухвалення ним рішення щодо припинення вогню. Не завершення війни, але на припинення вогню,

– припустив майор ЗСУ.

