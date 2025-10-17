Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Білого дому.

Як відбуватиметься зустріч Зеленського і Трампа?

Переговори Дональда Трампа та Володимира Зеленського відбудуться в неформальній обстановці за обідом і будуть закриті для преси.

Зазначається також, що після зустрічі американський лідер відправиться до Флориди.

Окрім переговорів з Трампом, у Вашингтоні Зеленський проведе зустрічі з представниками оборонних компаній. Зокрема, темою обговорення стане додаткове постачання систем ППО для України.

Також заплановані перемовини з представниками американських енергетичних компаній. За словами Зеленського, в контексті щоденних атак на енергетичну інфраструктуру ці зустрічі спрямовані на забезпечення стійкості країни.

Що обговорюватимуть президенти України та США?