Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в ефірі 24 Каналу зазначив, що Трамп проявляє наполегливість у спробах припинити конфлікти, але у випадку з Росією його очікування марні. Путін, за його словами, розуміє лише мову сили.

Трамп сподівається домовитись із Путіним

Дональд Трамп, за оцінкою Валерія Клочка, розраховує на розмову з Володимиром Путіним, після якої той погодиться на переговори. У публічному полі лунають навіть повідомлення про можливе локальне перемир'я біля Запорізької АЕС, що може бути подано як дипломатичний крок.

Трамп очікує, що Путін скаже: так, я готовий на переговори, давайте зустрічатися,

– сказав Клочок.

Навіть якщо з'являться символічні заяви, це не змінить поведінки Кремля. Такі контакти Москва використовує, щоб тягнути час і уникати тиску. Єдиним дієвим аргументом для Росії залишається сила.

Ілюзії щодо угод з Путіним і відсутність реального тиску

Клочок звернув увагу, що Трамп багато говорить про необхідність тиску, але не демонструє готовності послаблювати російську економіку. Водночас існують інструменти санкційного впливу, і окремі партнери їх застосовують, як-от новий пакет у Великій Британії проти російської нафти та посередників.

Трамп цього не робить по одній простій причині – в нього ілюзія, що Путін допоможе йому з Китаєм. Він її зберігає,

– зазначив аналітик.

Поки зберігається віра у домовленості з Кремлем, розмови не дають результату. Санкції та їхній контроль лишаються ключем до стримування Росії. Без посилення економічного тиску будь-які політичні сигнали швидко вичерпуються.

Далекобійна зброя і межі "наступальної" риторики

Аналітик нагадав, що Трамп говорить про наступ України, однак для наступальних дій потрібна далекобійна зброя. Зокрема обговорювані Tomahawk, за повідомленнями західних медіа, не можуть запускати українські військові.

Tomahawk не можуть запускати Збройні Сили України. Це, можуть робити виключно військові Сполучених Штатів Америки, що несе ризик ескалації,

– пояснив Клочок.

Такий сценарій означав би пряме залучення США і різке підвищення ставок. Трамп проти ескалації, отже риторика про "наступ" без рішень щодо озброєння лишається політичною заявою. Після розмов із Путіним він лише скаже, що "намагався домовитися", але це, на думку аналітика, не призведе до змін на фронті.

Трамп поговорив із Путіним, що відомо: