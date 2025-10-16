Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу пояснив, що ці заяви не стосуються реальних планів Збройних Сил України. На його думку, Трамп використовує тему війни як сигнал Кремлю про необхідність жорсткішого тиску.
Дивіться також У Росії має бути знищено все, – Подоляк сказав, чому це важливо і для Трампа
Трамп говорить про наступ, щоб натиснути на Кремль?
Подоляк зауважив, що Трамп не розкриває жодних деталей щодо дій української армії. Його висловлювання мають радше інформаційний ефект і спрямовані на посилення політичного тиску на Москву.
Трамп любить поводитися активно в інформаційному просторі. Його заяви – це сигнал, що без тиску на Росію нічого не зміниться,
– сказав радник голови Офісу Президента.
Такі слова, на думку Подоляка, мають політичне значення і слугують попередженням Кремлю. У публічному просторі Трамп створює відчуття рішучості Заходу, що підсилює позиції України перед новим раундом переговорів.
Росію можна зупинити лише силою
У своїх останніх заявах Трамп прямо говорить про необхідність мілітарного тиску. Подоляк підкреслив, що Трамп розуміє: лише військова перевага може змусити Росію переглянути свою поведінку. Саме тому він говорить про необхідність збільшення сили ударів по російських військових об'єктах.
Трамп абсолютно усвідомлює, що тільки суттєвий мілітарний тиск – більше ударів по території Росії – матиме значення,
– пояснив Подоляк.
На думку радника, така позиція свідчить про готовність Вашингтона підтримувати дії України, які пришвидшують завершення війни, і може мати позитивні наслідки як для Києва, так і для загальної стратегії Заходу.
Це не лише війна Росії з Україною
Радник ОП пояснив, що нинішнє протистояння виходить далеко за межі українського фронту. Йдеться не просто про агресію Росії проти України, а про боротьбу за глобальний вплив. У цьому контексті Сполучені Штати мають відігравати активну роль, а не бути лише посередником.
Це не війна Росії з Україною. І тут США мають займати активну позицію союзника Європи та України,
– сказав Подоляк.
Він зазначив, що зміна риторики Трампа й зростання розуміння загрози з боку Росії у таборі американських республіканців є позитивними сигналами. Така тенденція може посилити тиск на Кремль і змусити його шукати реальний шлях до завершення війни.
Трамп заговорив про наступ України: що відомо і як реагує Кремль?
- Дональд Трамп заявив, що Україна може готувати новий наступ. Президент США повідомив, що це питання обговорюватиме з Володимиром Зеленським під час зустрічі у Вашингтоні 17 жовтня. Він зазначив, що Київ "хоче перейти у наступ", а також закликав Володимира Путіна припинити вбивства українців і росіян.
- Політологи вважають, що слова Трампа посилили невизначеність у Кремлі. Президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний наголосив, що навіть інформаційна підтримка України, зокрема заяви про можливу передачу ракет Tomahawk, завдає потужного інформаційного удару по Москві. На його думку, Трамп навмисне тримає Росію в стані нервового очікування.
- Україна вже окреслила контури домовленостей зі США щодо оборонної підтримки. Володимир Зеленський повідомив, що обговорив із Трампом питання систем Patriot і Tomahawk. Українська делегація у США також бере участь у переговорах з МВФ і Світовим банком щодо енергетичної допомоги та зміцнення партнерства.