Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире 24 Канала объяснил, что эти заявления не касаются реальных планов Вооруженных Сил Украины. По его мнению, Трамп использует тему войны как сигнал Кремлю о необходимости более жесткого давления.

Трамп говорит о наступлении, чтобы нажать на Кремль?

Подоляк отметил, что Трамп не раскрывает никаких деталей относительно действий украинской армии. Его высказывания имеют скорее информационный эффект и направлены на усиление политического давления на Москву.

Трамп любит вести себя активно в информационном пространстве. Его заявления – это сигнал, что без давления на Россию ничего не изменится,

– сказал советник главы Офиса Президента.

Такие слова, по мнению Подоляка, имеют политическое значение и служат предупреждением Кремлю. В публичном пространстве Трамп создает ощущение решимости Запада, что усиливает позиции Украины перед новым раундом переговоров.

Россию можно остановить только силой

В своих последних заявлениях Трамп прямо говорит о необходимости милитарного давления. Подоляк подчеркнул, что Трамп понимает: только военное превосходство может заставить Россию пересмотреть свое поведение. Именно поэтому он говорит о необходимости увеличения силы ударов по российским военным объектам.

Трамп абсолютно осознает, что только существенное милитарное давление – больше ударов по территории России – будет иметь значение,

– объяснил Подоляк.

По мнению советника, такая позиция свидетельствует о готовности Вашингтона поддерживать действия Украины, которые ускоряют завершение войны, и может иметь положительные последствия как для Киева, так и для общей стратегии Запада.

Это не только война России с Украиной

Советник ОП объяснил, что нынешнее противостояние выходит далеко за пределы украинского фронта. Речь идет не просто об агрессии России против Украины, а о борьбе за глобальное влияние. В этом контексте Соединенные Штаты должны играть активную роль, а не быть лишь посредником.

Это не война России с Украиной. И здесь США должны занимать активную позицию союзника Европы и Украины,

– сказал Подоляк.

Он отметил, что изменение риторики Трампа и рост понимания угрозы со стороны России в лагере американских республиканцев являются положительными сигналами. Такая тенденция может усилить давление на Кремль и заставить его искать реальный путь к завершению войны.

Трамп заговорил о наступлении Украины: что известно и как реагирует Кремль?