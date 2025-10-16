В целом Соединенные Штаты имеют более 4 тысяч ракет Tomahawk. Как отметил в эфире 24 Канала советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, есть также другие виды дальнобойного оружия.

К теме Ночью прогремела серия взрывов: поражен Саратовский НПЗ, обеспечивающий потребности оккупантов

Как можно существенно уменьшить доходы России?

Сегодня США и Китай являются крупнейшими милитаристскими странами. Соответственно, есть достаточное количество инструментов, которые можно предоставить. Объединив усилия с Европой и Украиной, можно обнулить милитарные потенциалы России, которая является прокси Китая. Так уменьшатся риски новых конфликтов, что выгодно для США.

В России надо уничтожить не только нефтеперерабатывающую отрасль, но и все, что касается милитарной сферы. Россия должна стать нересурсной с военной точки зрения. Для этого надо наносить значительно больше ударов по соответствующим производствам,

– отметил Михаил Подоляк.

Существенные поражения нефтеперерабатывающих заводов привели к тому, что на внутреннем рынке дефицит составляет от 22 до 27%. Горючего не хватает во многих регионах. Более того, признаком того, что нефтеперерабатывающая отрасль в существенном кризисе, – является увеличение нефти, которую отправляют на экспорт. Для этого используют танкеры теневого флота.

Страна-агрессор вынуждена отправлять сырье на экспорт, потому что негде ее перерабатывать. Дефициты будут расти. Россия продает сырую нефть значительно дешевле, но все равно зарабатывает деньги. Поэтому нужны санкции против танкеров, которые перевозят российскую нефть.

Все эти вопросы нужно решать. Украина сейчас их интенсивно обсуждает вместе с президентом США.

Как удары по НПЗ уже сказались на России?