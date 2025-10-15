Как сократилось производство серы?

В октябре 2025 года Россия впервые за долгое время была вынуждена закупить за рубежом 35 тысяч тонн серы. За сырье Москва заплатила по 390 долларов за тонну, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Смотрите также Путину стоит оглядываться, – аналитик сказал, откуда может быть опасность для диктатора

В разведке говорят, что импорт этого сырья – это четкий сигнал о глубоких проблемах в энергетическом секторе России.

Сера, используемая для изготовления взрывчатки и которая ранее производилась преимущественно на внутренних НПЗ, стала дефицитной,

– отмечают в ведомстве.

По данным разведки, объемы экспорта серы из России за последние 4 года обвалились – с 3,9 миллиона тонн в 2019-м до 1,04 миллиона тонн в 2024 году.

В 2025 году ситуация ухудшилась еще больше, ведь за 8 месяцев производство технической серы уменьшилось на 11,2% – до 3,17 миллиона тонн.

Страна, которая еще недавно экспортировала серу, теперь вынуждена ее импортировать, теряя контроль над критически важными для промышленности отраслями,

– отметили в разведке.

Почему Россия импортирует серу?

Главная проблема заключается в том, что ключевые нефтеперерабатывающие заводы, как производили серу, сейчас вынуждены простаивать. Этому способствовали успешные удары украинских дронов по НПЗ России.

По данным NYT, к сентябрю Украине удалось взорвать или повредить около 20% нефтеперерабатывающих мощностей России.

В разведке уточняют, что по состоянию на 15 сентября простои охватили более 25 % общей мощности российских НПЗ. Переработка нефти сократилась с 6,8 миллиона баррелей до 1,86 миллиона баррелей в сутки.

Важно! Из строя вышел, в частности, Астраханский газоперерабатывающий завод, который является ключевым производителем серы для взрывчатых веществ в России.

Какие еще проблемы в российской промышленности?