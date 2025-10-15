Як скоротилося виробництво сірки?

У жовтні 2025 року Росія вперше за тривалий час була змушена закупити за кордоном 35 тисяч тонн сірки. За сировину Москва заплатила по 390 доларів за тонну, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

У розвідці говорять, що імпорт цієї сировини – це чіткий сигнал про глибокі проблеми в енергетичному секторі Росії.

Сірка, що використовується для виготовлення вибухівки і яка раніше вироблялася переважно на внутрішніх НПЗ, стала дефіцитною,

– зазначають у відомстві.

За даними розвідки, обсяги експорту сірки з Росії за останні 4 роки обвалилися – з 3,9 мільйона тонн у 2019-му до 1,04 мільйона тонн у 2024 році.

У 2025 році ситуація погіршилася ще більше, адже за 8 місяців виробництво технічної сірки зменшилося на 11,2% – до 3,17 мільйона тонн.

Країна, яка ще донедавна експортувала сірку, тепер змушена її імпортувати, втрачаючи контроль над критично важливими для промисловості галузями,

– наголосили у розвідці.

Чому Росія імпортує сірку?

Головна проблема полягає в тому, що ключові нафтопереробні заводи, як виробляли сірку, зараз вимушені простоювати. Цьому сприяли успішні удари українських дронів по НПЗ Росії.

За даними NYT, до вересня Україні вдалося підірвати або пошкодити близько 20% нафтопереробних потужностей Росії.

У розвідці уточнюють, що станом на 15 вересня простої охопили понад 25 % загальної потужності російських НПЗ. Переробка нафти скоротилася з 6,8 мільйона барелів до 1,86 мільйона барелів на добу.

Важливо! З ладу вийшов, зокрема, Астраханський газопереробний завод, який є ключовим виробником сірки для вибухових речовин в Росії.

Які ще проблеми в російській промисловості?