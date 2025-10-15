Как сократился экспорт топлива из России?
Общий объем морских поставок топлива из России в первые десять дней октября составил в среднем 1,88 миллиона баррелей в день. Это самый низкий показатель с начала 2022 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
- Экспорт российского дизеля несколько восстановился в начале этого месяца.
- Однако этот рост полностью нивелировал рекордное падение экспорта кокса.
Поскольку российские власти засекретили официальные данные нефтепереработки, трейдеры ориентируются на морские поставки как один из ключевых показателей производства российских НПЗ. И они показывают неутешительную статистику.
- Экспорт нефтяного кокса остается ограниченным после украинских атак на завод в Усть-Лугу в сентябре, ведь он который обрабатывает более 60% поставок России.
- В первые 10 дней октября отгрузки с этого завода упали на 43% по сравнению с сентябрем - до 198 тыс. баррелей в день. Это самый низкий показатель как минимум с января 2022 года.
Поставки мазута за границу снизились на 8% – до 727 тысяч баррелей в день, что является самым низким уровнем за три последних месяца.
Стоит знать! Однако экспорт дизеля и керосина из России в октябре вырос на 13% по сравнению с сентябрем, поскольку Россия увеличила экспорт через Черное море. Увеличились и поставки авиационного топлива более чем вдвое – до 65 тысяч баррелей в день.
Почему падает экспорт топлива из России?
Экспорт топлива из России падает из-за остановки нефтеперерабатывающих заводов. Успешные атаки украинских дронов в сочетании с сезонным техническим обслуживанием ограничивают производство на НПЗ.
Снижение поставок свидетельствует об определенном успехе кампании Украины по парализации нефтяной отрасли, которая финансирует военную машину Москвы. Работа российских НПЗ остается ниже 5 миллионов баррелей в день – самого низкого уровня с весны 2022 года,
– отмечает издание.
По данным Службы внутренней разведки Украины, по состоянию на 15 сентября простои охватили более 25 % общей мощности российских НПЗ.
Из-за такого резкого сокращения производства российские власти были вынуждены продлить запрет на экспорт бензина и ввести частичные ограничения на экспорт дизеля, чтобы стабилизировать внутренний рынок.
Важно! Из-за атак на НПЗ Россия вынуждена также перенаправлять нефть в экспортные терминалы. Вывоз сырой нефти за последние четыре недели поднялся до самого высокого уровня за более чем 2 года.
Атаки на НПЗ России: последние новости
В ночь на 15 октября серию мощных взрывов зафиксировали в Волгоградской области. Беспилотники ударили по НПЗ в Красноармейском районе, после чего на предприятии вспыхнул масштабный пожар.
В тот же день над Уфой, столицей Башкортостана, заметили неизвестные дроны. После этого в районе нефтеперерабатывающего завода появились густые клубы дыма. По сообщениям местных журналистов, беспилотник предположительно атаковал промзону, где расположен НПЗ "Уфаоргсинтез" – предприятие, входящее в структуру "Башнефти".
Всего с начала августа украинские дроны нанесли не менее 28 ударов по ключевым нефтеперерабатывающим заводам России, по данным Международного энергетического агентства.