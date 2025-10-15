Як скоротився експорт палива з Росії?

Загальний обсяг морських поставок палива з Росії в перші десять днів жовтня становив у середньому 1,88 мільйона барелів на день. Це найнижчий показник з початку 2022 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Експорт російського дизелю дещо відновився на початку цього місяця.

Проте це зростання повністю знівелювало рекордне падіння експорту коксу.

Оскільки російська влада засекретила офіційні дані нафтопереробки, трейдери орієнтуються на морські поставки як один із ключових показників виробництва російських НПЗ. І вони показують невтішну статистику.

Експорт нафтового коксу залишається обмеженим після українських атак на завод в Усть-Лугу у вересні, адже він який обробляє понад 60% поставок Росії.

У перші 10 днів жовтня відвантаження із цього заводу впали на 43% порівняно з вереснем — до 198 тис. барелів на день. Це найнижчий показник щонайменше з січня 2022 року.

Постачання мазуту за кордон знизилися на 8% – до 727 тисяч барелів на день, що є найнижчим рівнем за три останні місяці.

Варто знати! Однак експорт дизелю та гасу з Росії у жовтні зріс на 13% порівняно з вереснем, оскільки Росія збільшила експорт через Чорне море. Збільшилися і постачання авіаційного палива більш ніж удвічі – до 65 тисяч барелів на день.

Чому падає експорт палива з Росії?

Експорт пального з Росії падає через зупинку нафтопереробних заводів. Успішні атаки українських дронів у поєднанні із сезонним технічним обслуговуванням обмежують виробництво на НПЗ.

Зниження поставок свідчить про певний успіх кампанії України з паралізації нафтової галузі, яка фінансує воєнну машину Москви. Робота російських НПЗ залишається нижче 5 мільйонів барелів на день – найнижчого рівня з весни 2022 року,

– зазначає видання.

За даними Служби внутрішньої розвідки України, станом на 15 вересня простої охопили понад 25 % загальної потужності російських НПЗ.

Через таке різке скорочення виробництва російська влада була змушена продовжити заборону на експорт бензину та запровадити часткові обмеження на експорт дизелю, щоб стабілізувати внутрішній ринок.

Важливо! Через атаки на НПЗ Росія змушена також перенаправляти нафту до експортних терміналів. Вивіз сирої нафти за останні чотири тижні піднявся до найвищого рівня за понад 2 роки.

Атаки на НПЗ Росії: останні новини