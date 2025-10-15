Тімченко придбав колишню Shell?

Зокрема, під контроль Тімченка перейшов ТОВ "Західна Азія", якому належить 50% СПД, повідомляє The Moscow Times, передає 24 Канал.

У російських реєстрах власник і керівник Західної Азі, не розкриваються. Водночас у реєстрі зазначено, що у вересні структура власностіі компанії і керівник змінилися.

Донедавна, "Західна Азія" називалася "ДПС-Близькосхідні проєкти". Це дочірнє підприємство "Газпром нафти".

Що цьому передувало?

Британська компанія Shell оцінила свої втрати від виходу зі спільного підприємства "Салим Петролеум Девелопмент" (СПД) у 233 мільйони доларів.

Довідково. СПД займається розробкою низки родовищ у Ханти-Мансійському автономному окрузі, зокрема Західно-Салимських, Верхньосалимських, Виделипських, Південно-Ямських, а також ділянок Східно-Шапшинський-1 і Салимський-2.

Запаси нафти Салимської групи родовищ перевищують 1 мільярд барелів (понад 140 мільйонів тонн). За оцінками джерел, вартість 50% частки у СПД може сягати 30 – 40 мільярдів рублів.

І ось, як виявилось тепер, власником другої частки підприємства є російський мільярдер Геннадій Тімченко.

Що відомо про Геннадія Тімченка?

Тімченко посідає шосту позицію у рейтингу найбагатших бізнесменів Росії. За даними Forbes, його статки оцінюються у 23,2 мільярда доларів. Тимченко також володіє 23,49% акцій "Новатеку" (виробник СПГ) та 14,45% у нафтохімічній компанії "СІБУР".