Як атаки України вплинули на переробку нафти?

З початку серпня Україна завдала щонайменше 28 ударів по ключових російських нафтопереробних заводах, повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Міжнародного енергетичного агентства.

Раніше ми припускали нормалізацію діяльності з переробки нафти наприкінці року, але тепер маємо більш обережний прогноз,

– йдеться у звіті паризького агентства.

Нині МЕА прогнозує, що темпи переробки в Росії становитимуть трохи менше 5 мільйонів барелів на день до червня 2026 року, а пізніше – відновлення до 5,4 мільйона барелів на день, і прогноз буде переглянутий, коли з’явиться більше інформації.

Дедалі масштабніша та значніша українська кампанія з використанням дронів проти російських нафтопереробних заводів та інфраструктури вже скоротила переробку сирої нафти в країні приблизно на 500 000 барелів на день, повідомило агентство.

Яких збитків зазнає бюджет Росії?

Росія збільшила експорт сирої нафти у вересні до 5,1 мільйона барелів на день через удари по НПЗ, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Тим не менш, доходи країни від експорту нафти впали до тримісячного мінімуму в 13,4 мільярда доларів. Зниження відбулося через те, що доходи Росії від поставок сирої нафти, які зросли на 200 мільйонів доларів у порівнянні з попереднім місяцем, були більш ніж компенсовані падінням експорту нафтопродуктів на 440 мільйонів доларів.

Також поставки палива до інших країн у вересні досягли 2,4 мільйона барелів на день, що є найнижчим показником за десятиліття.

Падіння доходів від експорту нафти має напружити державну скарбницю Росії, оскільки Москва продовжує витрачати значні кошти на фінансування четвертого року війни в Україні. Уряд вже очікує, що надходження нафти та газу до бюджету цього року будуть найнижчими з часів пандемії,

– пишуть у виданні.

Що відомо про атаки на НПЗ Росії?