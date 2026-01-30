Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив історик, дипломат, політик Роман Безсмертний, висловивши думку, що очільник Кремля, розуміючи, що на Москву насуваються морози до –30, вирішив виторгувати у Трампа для себе паузу. Адже на російські ТЕЦ навідуються дрони.

Чи варто довіряти заявам Трампа?

Цілком ймовірно, що впровадження тимчасового "енергетичного перемир'я" – це ініціатива не американського лідера, а очільника Кремля. Зі слів дипломата, як було насправді знають американські перемовники Віткофф і Кушнер.

З його слів, якщо проаналізувати сказане Трампом за останні декілька тижнів, то майже не було випадку, щоб його слова бодай якось підтвердились. Він закликав ставитись до заяв президента США спокійно, не довіряючи стовідсотково сказаному.

Те, що озвучено Трампом – далеко від розуміння того, що це може бути. Навіть, якщо Трамп говорить, що Путін погодився – це не означає, що так буде насправді. Скільки разів він вже від імені Путіна щось оголошував? Тому треба бути обережним з цими твердженнями,

– наголосив Безсмертний.

На думку історика, сьогодні очевидно, що нинішнє похолодання таки поставило Кремль перед певними умовами.

Зауважте! Авіаексперт, заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський розцінює висловлювання Трампа як інформаційний шум. Він припустив, що Росія під час "енергетичного перемир'я" продовжить завдавати ударів, але на певний період обиратиме в якості цілей не енергооб'єкти, а інші, зокрема оборонні, а також може продовжити бити по цивільних будівлях.

З якими проблемами цієї зими зіткнулася Росія?