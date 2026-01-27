У зв'язку з ситуацією росіяни записали відеозвернення до голови слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна.

Що сталось з опаленням в Енгельсі?

Як пожалілись жителі будинків за кількома адресами в Енгельсі, місто зіткнулося з комунальними проблемами. У деяких квартирах нібито відсутнє опалення та гаряча вода ще з грудня 2025 року.

У квартирах росіян температура опустилась до +13 градусів. На відео вони скаржаться на умови, в яких змушені жити взимку.

Ситуація на вулицях Енгельса взимку: дивіться відео

Жителі міста стверджують, що у котельнях замість трьох котлів працює лише один. Обладнання і теплотраси там, за їхніми словами, в критичному стані.

Тому вони вирішили звернутись до голови СР Росії Олександра Бастрикіна. За словами учасників відео, місцева влада, на чолі з мером Максимом Леоновим, ігнорує їхні звернення.

