В связи с ситуацией россияне записали видеообращение к главе следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Что произошло с отоплением в Энгельсе?

Как пожаловались жители домов по нескольким адресам в Энгельсе, город столкнулся с коммунальными проблемами. В некоторых квартирах якобы отсутствует отопление и горячая вода еще с декабря 2025 года.

В квартирах россиян температура опустилась до +13 градусов. На видео они жалуются на условия, в которых вынуждены жить зимой.

Ситуация на улицах Энгельса зимой: смотрите видео

Жители города утверждают, что в котельных вместо трех котлов работает только один. Оборудование и теплотрассы там, по их словам, в критическом состоянии.

Поэтому они решили обратиться к председателю СР России Александру Бастрыкину. По словам участников видео, местные власти, во главе с мэром Максимом Леоновым, игнорируют их обращения.

