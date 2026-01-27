Как Россия теряет средства?

Еще больший удар России нанесет последнее решение ЕС. В Брюсселе окончательно согласовали план запрета импорта российского газа до конца 2027 года, передает 24 Канал со ссылкой на Службу украинской разведки.

По этому плану, ЕС прекратит покупать газ у России в два этапа:

импорт сжиженного природного газа завершат до конца 2026 года;

поставки газа по трубопроводу – до 30 сентября 2027 года.

Таким образом, Россия рискует потерять последних покупателей своего газа в Европе, которые пока остаются, например Словакию и Венгрию. Эти две страны упорно выступают против решения ЕС, но неизвестно, удастся ли им отстоять поставки из Москвы.

Учитывая то, что нефтегазовые поступления составляют около трети доходов бюджета России, потеря покупателей еще больше ударит по экономике страны.

Вместе с тем давление на Москву в Европе растет. Так, немецкая компания Uniper требует от "Газпрома" плату за прокачку газа по отводу от трубопровода "Северный поток". Она хочет отсудить 45 миллионов евро по контракту на транспортировку газа по трубопроводу OPAL от 1 июня 2012 года.

Заметьте! Параллельно Запад пытается закрыть России возможный доступ к критическим материалам Гренландии, пишет The New York Times. Рамочное соглашение США и ЕС предусматривает создание надзорного органа, который будет выдавать разрешения на разведку полезных ископаемых на острове и не даст доступа к ним России, а также Китаю.

Как страдает экономика и население?

Из-за финансовых проблем в России сыпется экономика. Прошлый год стал худшим для российской торговли за последнее десятилетие.

Количество новых компаний в 2025-м резко сократилось:

за год было зарегистрировали свою деятельность 173 тысячи юридических лиц;

число уменьшилось на 20% по сравнению с 2024 годом;

это минимальный показатель в течение последних 14 лет.

В то же время количество компаний, которые пришлось ликвидировать из-за проблем, выросло на 15%. В итоге закрытий оказалось на 26% больше, чем открытий.

Проблемы в экономике прямо сказываются на положении россиян. В 2025 году банкротами признали себя более полумиллиона жителей России.

Стоит знать! На фоне экономического кризиса и обнищания в России растет спрос на антидепрессанты. В прошлом году он увеличился в 2,4 раза против 2022 года и пятый раз подряд побил установленный рекорд.

Какие еще проблемы в экономике России?