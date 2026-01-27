Як Росія втрачає кошти?

Ще більшого удару Росії завдасть останнє рішення ЄС. У Брюсселі остаточно погодили ⁠план заборони імпорту російського газу до кінця 2027 року, передає 24 Канал з посиланням на Службу української розвідки.

Дивіться також Будь-який крок лише все погіршить: в яку пастку потрапив Путін та чи є звідти вихід

За цим планом, ЄС припинить купувати газ у Росії у два етапи:

імпорт скрапленого природного газу завершать ⁠до кінця 2026 року;

постачання газу трубопроводом – до 30 вересня 2027 року.

Таким чином, Росія ризикує втратити останніх покупців свого газу у Європі, які поки залишаються, наприклад Словаччину та Угорщину. Ці дві країни уперто виступають проти рішення ЄС, але невідомо, чи вдасться їх відстояти постачання з Москви.

Враховуючи те, що нафтогазові надходження становлять близько третини доходів бюджету Росії, втрата покупців ще більше вдарить по економіці країни.

Разом з тим тиск на Москву у Європі росте. Так, німецька компанія Uniper вимагає від "Газпрому" плату за прокачування газу з відведення від трубопроводу "Північний потік". Вона хоче відсудити 45 мільйонів євро за контрактом на транспортування газу трубопроводом OPAL від 1 червня 2012 року.

Зауважте! Паралельно Захід намагається закрити Росії можливий доступ до критичних матеріалів Гренландії, пише The New York Times. Рамкова угода США та ЄС передбачає створення наглядового органу, який видаватиме дозволи на розвідку корисних копалин на острові й не дасть доступу до них Росії, а також Китаю.

Як страждає економіка і населення?

Через фінансові проблеми у Росії сиплеться економіка. Минулий рік став найгіршим для російської торгівлі за останнє десятиліття.

Кількість нових компаній у 2025-му різко скоротилася:

за рік було зареєстрували свою діяльність 173 тисячі юридичних осіб;

число зменшилося на 20% у порівнянні з 2024 роком;

це мінімальний показник протягом останніх 14 років.

Водночас кількість компаній, які довелося ліквідувати через проблеми, зросла на 15%. У підсумку закриттів виявилося на 26% більше, ніж відкриттів.

Проблеми в економіці прямо позначаються на становищі росіян. У 2025 році банкрутами визнали себе більш як пів мільйона жителів Росії.

Варто знати! На тлі економічної кризи і зубожіння в Росії росте попит на антидепресанти. Торік він збільшився у 2,4 раза проти 2022 року і вп'яте поспіль побив встановлений рекорд.

Які ще проблеми в економіці Росії?