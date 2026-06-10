Про це пише The New York Times.

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Що відомо про загибель росіянина Даміра Давидова?

За даними російських і українських ЗМІ, жертвою став росіянин Дамір Давидов. Джерело в українській владі підтвердило, що окупант обіймав посаду офіцера відділу постачання Головного ракетно-артилерійського управління Збройних сил Росії.

Вибух стався поблизу житлового будинку у населеному пункті Балашиха, що на сході від Москви. За інформацією слідчих, водій загинув на місці.

Російська влада офіційно не назвала ім'я загиблого та не розкрила деталей кримінальної справи. Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що про інцидент уже доповіли президенту Росії Володимиру Путіну.

Деталі справи не підлягають розголошенню через розслідування, що триває,

– заявив Пєсков.

Західні медіа зазначають, що цей випадок може бути черговою цілеспрямованою ліквідацією російського військового на території Росії. Останніми роками в країні-агресорці сталося кілька подібних атак на представників військового та силового керівництва країни.

Журналісти також відзначили, що вибух стався в тому самому районі, де у квітні 2025 року внаслідок підриву замінованого автомобіля загинув генерал-майор Ярослав Москалик, який обіймав посаду заступника начальника головного оперативного управління генерального штабу Росії.

Нагадаємо, російські ЗМІ також писали, що Дамір Давидов був полковником міністерства оборони Росії. Росіянин брав безпосередню участь у плануванні та організації військового вторгнення на територію України 24 лютого 2022 року, а також забезпечував підрозділи ракетним озброєнням, артилерійськими боєприпасами та системами їх розподілу.

Сама автівка вибухнула у Балашисі вранці 9 червня. За даними ЗМІ, інцидент стався відразу після того, як водій сів в автомобіль і почав рух.