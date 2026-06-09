Давидов очолював управління постачання ракет і боєприпасів Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Росії. Про це пишуть росЗМІ.

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Що відомо про Давидова?

Давидов народився 1969 року. Проживав у Московській області. Варто зауважити, що він брав безпосередню участь у плануванні та організації військового вторгнення на територію України 24 лютого 2022 року.

Давидов відповідав за один із ключових елементів військової логістики російської армії – забезпечення підрозділів ракетним озброєнням, артилерійськими боєприпасами та системами їх розподілу. У структурі ГРАУ саме цей напрямок є критично важливим, адже визначає темпи та обсяги постачання озброєння для бойових дій.

За відкритими даними, полковник входив до числа офіцерів, які працюють на стику центрального апарату Міноборони Росії та логістичних ланцюгів постачання боєприпасів до військових округів та угруповань російських військ. Після початку повномасштабної війни роль таких структур суттєво зросла, оскільки саме вони забезпечують безперервне постачання ракетних ударів та артилерійських обстрілів.

Його діяльність була пов’язана з організацією розподілу ракет і боєкомплектів, які використовуються як на фронті, так і для завдання ударів по території України. Саме тому посада Давидова вважалася однією з ключових у системі військового забезпечення російської армії.

Що відомо про операцію по ліквідації полковника?

Вибух стався близько 5:30 ранку 9 червня у мікрорайоні Авіаторів міста Балашиха Московської області.

За даними російського Слідчого комітету, пристрій спрацював під час руху автомобіля BMW X3 неподалік житлового будинку на вулиці Колдунова. Після вибуху автомобіль миттєво спалахнув.

Очевидці намагалися витягнути водія з охопленої вогнем машини, однак чоловік отримав важкі поранення та загинув на місці. Російські слідчі вже відкрили кримінальну справу та призначають вибухотехнічні експертизи. Тим часом увагу журналістів привернуло місце інциденту.

Мікрорайон Авіаторів свого часу будували спеціально для військовослужбовців Міністерства оборони Росії, а значна частина мешканців району пов'язана зі збройними силами.

Примітно, що це вже не перший подібний випадок у цьому районі. У листопаді 2025 року менш ніж за пів кілометра від нинішнього місця вибуху було ліквідовано заступника начальника Генерального штабу Росії Ярослава Москалика, автомобіль якого також підірвали.

Наразі обставини операції та особи причетних до неї офіційно не розкриваються. Водночас загибель офіцера, який відповідав за постачання ракет і боєприпасів російській армії, може стати черговим ударом по військовій системі забезпечення країни-агресорки.