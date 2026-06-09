Про це повідомляє російський пропагандистський телеграм-канал Readovka.

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Що відомо про підрив авто під Москвою?

За даними ЗМІ, вибух прогримів близько 5:30 ранку в мікрорайоні Авіаторів у Балашисі, що в Підмосков'ї.

Повідомляється, що інцидент стався одразу після того, як водій сів в автомобіль і почав рух. Чоловіка вдалося витягнути з машини у вогні, однак він зазнав численних поранень і помер на місці.

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Автомобіль загорівся після вибуху: дивіться відео

Згодом свою версію події також оприлюднив Слідчий комітет Росії.

Під час руху автомобіля марки "БМВ Х3" біля житлового багатоквартирного будинку по вулиці Колдунова у мікрорайоні Авіаторів міста Балашихи було здійснено підрив вибухового пристрою,

– йдеться в повідомленні.

За фактом підриву автомобіля слідчі вже порушили кримінальну справу, найближчим часом також планують призначити вибухотехнічну експертизу.

Особа водія наразі не уточнюється.

Момент вибуху потрапив на камери: дивіться відео

Видання "Агентство" також звернуло увагу, що вибух стався у мікрорайоні, який зводили для військових. Спочатку проєкт передбачав будівництво житла приблизно для 24 тисяч осіб.

Це 16 будинків від Міноборони, там є квартири для військовослужбовців. І взагалі, спочатку весь цей мікрорайон було збудовано для них,

– розповідала одна з місцевих жительок.

У листопаді 2025 року в ньому вже підривали машину заступника голови Генштабу Ярослава Москалика – тоді він загинув на місці.

Відстань від будинку на вулиці Колдунова, 10, де вранці у вівторок стався вибух, до будинку на вулиці Нестерова, 2, поблизу якого було підірвано автомобіль Москалика, становить близько 350 метрів.