Об этом в интервью 24 Каналу отметил историк, дипломат, политик Роман Бессмертный, высказав мнение, что глава Кремля, понимая, что на Москву надвигаются морозы до –30, решил выторговать у Трампа для себя паузу. Ведь на российские ТЭЦ наведываются дроны.

Стоит ли доверять заявлениям Трампа?

Вполне вероятно, что внедрение временного "энергетического перемирия" – это инициатива не американского лидера, а главы Кремля. По словам дипломата, как было на самом деле знают американские переговорщики Виткофф и Кушнер.

По его словам, если проанализировать сказанное Трампом за последние несколько недель, то почти не было случая, чтобы его слова хоть как-то подтвердились. Он призвал относиться к заявлениям президента США спокойно, не доверяя стопроцентно сказанному.

То, что озвучено Трампом – далеко от понимания того, что это может быть. Даже, если Трамп говорит, что Путин согласился – это не означает, что так будет на самом деле. Сколько раз он уже от имени Путина что-то объявлял? Поэтому надо быть осторожным с этими утверждениями,

– подчеркнул Бессмертный.

По мнению историка, сегодня очевидно, что нынешнее похолодание таки поставило Кремль перед определенными условиями.

Заметьте! Авиаэксперт, заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский расценивает высказывания Трампа как информационный шум. Он предположил, что Россия во время "энергетического перемирия" продолжит наносить удары, но на определенный период будет выбирать в качестве целей не энергообъекты, а другие, в частности оборонные, а также может продолжить бить по гражданским зданиям.

С какими проблемами этой зимой столкнулась Россия?