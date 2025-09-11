Що негативно впливає на енергетичну галузь Росії?

Згідно з доповіддю Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), доходи Росії вже знизилися на 920 мільйонів доларів порівняно з липнем цього року, передає 24 Канал.

Читайте також В США поправку Джексона – Веніка можуть відновити: як це торкнеться торгівлі з Росією

Доходи Росії від експорту нафти залишаються близькими до п'ятирічного мінімуму, скорочуючи податкові надходження і поглиблюючи економічний спад у Росії,

– йдеться у звіті.

Загалом доходи Росії від продажу нафти та нафтопродуктів становлять 13,51 мільярда доларів

Крім ударів дронів по НПЗ та санкцій, пов'язуються спад доходів зі скороченням експорту сирої нафти та збільшенням знижки на основну російську марку нафти Urals – до близько 56 доларів за барель, що нижче за цінову стелю в 60 доларів за барель.

Як впав видобуток нафти в Росії?

У серпні експорт російської нафти знизився на 70 тисяч барелів на добу – до 7,3 мільйона барелів на добу.

Поставки сирої нафти натомість скоротилися на 30 тисяч барелів на добу, а нафтопродуктів – на 40 тисяч барелів.

Загалом виробництво нафти в Росії зменшилося на 30 тисяч барелів на добу й становило 9,3 мільйона барелів на добу. Наразі ці показники відповідають тим квотам видобутку, що встановлені ОПЕК+

Зверніть увагу! Відомо, що в Євросоюзі з 2026 році набуде чинності заборона на імпорт нафтопродуктів, що вироблені з російської нафти. Прогнозується, що це скоротить виробництво нафти Росії ще більше, а крім того, це може змінити торгові маршрути у найближчі місяці.

Що відомо про санкції проти російської нафти?