Що негативно впливає на енергетичну галузь Росії?

Згідно з доповіддю Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), доходи Росії вже знизилися на 920 мільйонів доларів порівняно з липнем цього року, передає 24 Канал.

Читайте також В США поправку Джексона – Веніка можуть відновити: як це торкнеться торгівлі з Росією

Доходи Росії від експорту нафти залишаються близькими до п'ятирічного мінімуму, скорочуючи податкові надходження і поглиблюючи економічний спад у Росії,
– йдеться у звіті.

  • Загалом доходи Росії від продажу нафти та нафтопродуктів становлять 13,51 мільярда доларів
  • Крім ударів дронів по НПЗ та санкцій, пов'язуються спад доходів зі скороченням експорту сирої нафти та збільшенням знижки на основну російську марку нафти Urals – до близько 56 доларів за барель, що нижче за цінову стелю в 60 доларів за барель.

Як впав видобуток нафти в Росії?

  • У серпні експорт російської нафти знизився на 70 тисяч барелів на добу – до 7,3 мільйона барелів на добу.
  • Поставки сирої нафти натомість скоротилися на 30 тисяч барелів на добу, а нафтопродуктів – на 40 тисяч барелів.
  • Загалом виробництво нафти в Росії зменшилося на 30 тисяч барелів на добу й становило 9,3 мільйона барелів на добу. Наразі ці показники відповідають тим квотам видобутку, що встановлені ОПЕК+

Зверніть увагу! Відомо, що в Євросоюзі з 2026 році набуде чинності заборона на імпорт нафтопродуктів, що вироблені з російської нафти. Прогнозується, що це скоротить виробництво нафти Росії ще більше, а крім того, це може змінити торгові маршрути у найближчі місяці.

Що відомо про санкції проти російської нафти?