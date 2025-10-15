Політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний в ефірі 24 Каналу підкреслив, що навіть обмежена кількість такої зброї вже завдала потужного "інформаційного удару" по Росії. Також експерт зазначає, що заяви Кремля та Медведєва свідчать про розгубленість Москви і стратегічну невизначеність щодо позиції Трампа.

Чому Кремль нервує через можливу передачу Tomahawk Україні?

Сьогодні з’явилися заяви про можливість продажу потужного озброєння для України.

Не думаю, що Україні передадуть сотні ракет Tomahawk, але навіть обмежена кількість – до 50 – уже має значення. І, як я неодноразово зазначав, Tomahawk уже "вистрілив" в інформаційному полі, дуже потужно,

– пояснив Лісний.

Політолог зазначив, що Трамп щодня підіграє ситуації. Він упіймав хвилю, і робить це майстерно. Щоразу, коли його запитують, він знаходить, що сказати, – і нині тримає Росію в режимі невизначеності так само, як колись тримав нас.

Путін заявляє, що Росія готуватиметься й посилюватиме ППО, якщо Україні передадуть зброю. А його соратник Дмитро Медведєв знову "дістав ядерну дубинку" й почав нею розмахувати – хоча, як зазначає Лісний, це свідчить не про розум, а про безпорадність.

Що відомо про постачання Tomahawk для України?