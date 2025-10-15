У Росії бояться не лише потужних атак за допомогою ракет Tomahawk, але й навіть розміщення символічної кількості на території України. Це в ефірі 24 Каналу озвучив політолог Георгій Чижов.

Чому Кремль в істериці?

Георгій Чижов зазначив, що якщо США будуть постачати Україні ракети Tomahawk, то є багато технічних труднощів. Тому що наземні установки Gryphon були знищені у межах радянсько-американського договору про скорочення ракет середньої дальності. Було виготовлено кілька батарей, але їх використовують самі американці.

Потрібно думати, з чого запускати Tomahawk, скільки їх буде в одному залпі. Сила цих ракет насамперед проявляється, коли їх запускають багато. Також це озброєння може збити ППО.

Якщо запустити 2 – 3 Tomahawk, то їх можуть збити. Якщо запустити кілька десятків, то нічого не можна зробити. Можна збити 2 – 5, інші – полетять у ціль. Питань ще багато. Думаю, що Росія не розуміє, що у них є ще мінімум кілька місяців до серйозної атаки Tomahawk. Вони розраховують за цей час щось вигадати,

– сказав політолог.

Ракетами Tomahawk лякали ще у часи Радянського Союзу. Володимир Путін опиняється у незручному становищі. Тому що Кремль пояснював війну проти України, зокрема, як "захист від зброї НАТО на кордонах". А зараз ракети Альянсу можуть бути розміщені на українській території. Тому росіяни бояться навіть символічної кількості Tomahawk.

Вони розповідали, що дуже боялися, що НАТО підійде до кордонів Росії та поставить свої ракети Tomahawk. Це звучало у їхніх заявах ще 2021 року. Зараз, коли ці Tomahawk під’їжджають до кордонів – це вже друга хвиля паніки,

– пояснив Чижов.

