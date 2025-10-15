В России боятся не только мощных атак с помощью ракет Tomahawk, но и даже размещения символического количества на территории Украины. Это в эфире 24 Канала озвучил политолог Георгий Чижов.

Почему Кремль в истерике?

Георгий Чижов отметил, что если США будут поставлять Украине ракеты Tomahawk, то есть много технических трудностей. Потому что наземные установки Gryphon были уничтожены в рамках советско-американского договора о сокращении ракет средней дальности. Было изготовлено несколько батарей, но их используют сами американцы.

Нужно думать, с чего запускать Tomahawk, сколько их будет в одном залпе. Сила этих ракет прежде всего проявляется, когда их запускают много. Также это вооружение может сбить ПВО.

Если запустить 2 – 3 Tomahawk, то их могут сбить. Если запустить несколько десятков, то ничего нельзя сделать. Можно сбить 2 – 5, остальные – полетят в цель. Вопросов еще много. Думаю, что Россия не понимает, что у них есть еще минимум несколько месяцев до серьезной атаки Tomahawk. Они рассчитывают за это время что-то придумать,

– сказал политолог.

Ракетами Tomahawk пугали еще во времена Советского Союза. Владимир Путин оказывается в неудобном положении. Потому что Кремль объяснял войну против Украины, в частности, как "защиту от оружия НАТО на границах". А сейчас ракеты Альянса могут быть размещены на украинской территории. Поэтому россияне боятся даже символического количества Tomahawk.

Они рассказывали, что очень боялись, что НАТО подойдет к границам России и поставит свои ракеты Tomahawk. Это звучало в их заявлениях еще в 2021 году. Сейчас, когда эти Tomahawk подъезжают к границам – это уже вторая волна паники,

– объяснил Чижов.

