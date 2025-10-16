Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок в эфире 24 Канала отметил, что Трамп проявляет настойчивость в попытках прекратить конфликты, но в случае с Россией его ожидания напрасны. Путин, по его словам, понимает только язык силы.

Трамп надеется договориться с Путиным

Дональд Трамп, по оценке Валерия Клочко, рассчитывает на разговор с Владимиром Путиным, после которого тот согласится на переговоры. В публичном поле звучат даже сообщения о возможном локальном перемирии возле Запорожской АЭС, что может быть подано как дипломатический шаг.

Трамп ожидает, что Путин скажет: да, я готов на переговоры, давайте встречаться,

– сказал Клочок.

Даже если появятся символические заявления, это не изменит поведения Кремля. Такие контакты Москва использует, чтобы тянуть время и избегать давления. Единственным действенным аргументом для России остается сила.

Иллюзии относительно соглашений с Путиным и отсутствие реального давления

Клочок обратил внимание, что Трамп много говорит о необходимости давления, но не демонстрирует готовности ослаблять российскую экономику. В то же время существуют инструменты санкционного воздействия, и отдельные партнеры их применяют, например новый пакет в Великобритании против российской нефти и посредников.

Трамп этого не делает по одной простой причине – у него иллюзия, что Путин поможет ему с Китаем. Он ее сохраняет,

– отметил аналитик.

Пока сохраняется вера в договоренности с Кремлем, разговоры не дают результата. Санкции и их контроль остаются ключом к сдерживанию России. Без усиления экономического давления любые политические сигналы быстро исчерпываются.

Дальнобойное оружие и пределы "наступательной" риторики

Аналитик напомнил, что Трамп говорит о наступлении Украины, однако для наступательных действий нужно дальнобойное оружие. В частности обсуждаемые Tomahawk, по сообщениям западных медиа, не могут запускать украинские военные.

Tomahawk не могут запускать Вооруженные Силы Украины. Это, могут делать исключительно военные Соединенных Штатов Америки, что несет риск эскалации,

– объяснил Клочок.

Такой сценарий означал бы прямое привлечение США и резкое повышение ставок. Трамп против эскалации, следовательно риторика о "наступлении" без решений по вооружению остается политическим заявлением. После разговоров с Путиным он только скажет, что "пытался договориться", но это, по мнению аналитика, не приведет к изменениям на фронте.

