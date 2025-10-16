Возможно, США таки примут решение о предоставлении Украине ракет Tomahawk. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.
О чем будут говорить Зеленский и Трамп в Вашингтоне?
Накануне переговоров американский лидер заявил, что украинская сторона стремится начать наступательные действия.
Они хотят перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу, но они хотели бы перейти в наступление,
– сказал он.
Ожидается, что в центре разговоров будут вопросы поставки в Украину крылатых ракет Tomahawk и систем противовоздушной обороны Patriot. На этой неделе украинская делегация уже провела переговоры с производителем "Томагавков" – компанией Raytheon, а также по ПВО Patriot.
Киев рассчитывает, что пятничная встреча поможет получить современные вооружения, необходимые для новой контрнаступательной операции.
"Мы действительно можем перейти в наступление – все зависит от оружия, которое мы получим, и утвержденного плана", – цитирует неназванного высокопоставленного чиновника украинской власти Politico.
Политтехнолог Михаил Шейтельман в эфире 24 Канала отметил, что для обсуждения по ракетам Tomahawk не обязательно ехать в США. Поэтому, вероятно, может подниматься какая-то другая тема – например, минеральная сделка.
Что известно о плане визита Зеленского в США?
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа запланирована на 17 октября запланирована на 17 октября.
Ожидается, что президент Украины начинает свой рабочий визит в Вашингтон с ряда закрытых встреч, которые могут определить дальнейшую траекторию оборонного и энергетического сотрудничества между Киевом и США.
Например, речь идет о представителях американских энергетических компаний, которые могут присоединиться к проектам по модернизации украинской энергосети и защиты критической инфраструктуры от российских ударов накануне зимы.
Также запланированы переговоры в Конгрессе США, где украинская сторона будет иметь возможность представить позицию относительно дальнейшей военной помощи и замороженных оборонных контрактов.