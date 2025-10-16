Взаимоотношения между украинским и американским президентом намного улучшились по сравнению с тем, что было на их скандальной встрече в Белом доме. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Как изменились отношения Зеленского и Трампа?

Politico отмечает, что после неудачной встречи лидеров в конце февраля было трудно представить хорошие отношения между президентами. Но со временем напряжение во взаимоотношениях Владимира Зеленского и Дональда Трампа уменьшилось.

Собеседник издания похвалил украинского президента за то, что он упорно работал над улучшением своих отношений с американским лидером и был крайне осторожным в своих высказываниях.

Например, уже в конце сентября во время встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Нью-Йорке, где проходила юбилейная сессия Генассамблеи ООН, были заметны улучшения в их отношениях.

Напоминают, что после этого президент Украины вернулся в Киев с положительными новостями и сигналами, которые давали надежду на лучшее, в частности в отношениях с Соединенными Штатами и по достижению мира.

После этого в медиа появилась информация о возможных поставках Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk, мол, Владимиру Зеленскому удалось предварительно договориться по этому поводу с Трампом.

Лучший способ отомстить Путину – это похвалить Зеленского – именно так это видит Трамп,

– рассказал источник издания.

По его мнению, усиление поддержки Украины со стороны США станет местью Путину, который, по словам собеседника в сфере внешней политики, после встречи на Аляске демонстрировал безразличие к человеческим жизням.

По его словам, массированные атаки России по гражданским объектам в Украине в значительной степени повлияли на изменение позиции Дональда Трампа, которому, как отмечается, нужно было время, "чтобы понять, кем на самом деле является Путин".

Более того, согласно обнародованной информации, американского президента разозлило освещение августовского саммита на Аляске в СМИ. Тогда переговоры между США и российской делегацией называли "триумфом Путина".

Как СМИ освещали саммит на Аляске?