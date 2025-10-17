Офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук в ефірі 24 Каналу пояснив, що для російського диктатора така комунікація не дає виграшу у часі. Путін намагається збити позицію України перед зустріччю президентів і вплинути на хід переговорів із Заходом.

Дивіться також Росія ріже військовий бюджет: ексглава МЗС назвав 2 причини, які змусять Кремль завершити війну

Кремль намагається виграти паузу

Росія не зупиняє бойові дії, а навпаки, намагається ослабити позиції Києва напередодні зустрічі Зеленського та Трампа. Москва намагається використати будь-яку паузу, щоб перегрупувати сили та отримати політичні дивіденди.

Путін би хотів паузи для переоснащення армії та продовження війни, але цього не видно. Ми вже не боремось за час, а за те, щоб США стали реальним партнером у цій війні,

– пояснив офіцер.

Українська делегація нині активно співпрацює з американськими приватними оборонними компаніями. Це не лише партнерство у сфері виробництва озброєння, а й важливий політичний сигнал для Білого дому.

Кремль намагається перехопити ініціативу

Після анонсованої зустрічі Зеленського з Трампом Москва прагне нав'язати свій порядок денний і провести власні переговори з Вашингтоном. Це частина спроби Путіна виглядати головним гравцем на міжнародній арені. Політолог наголосив, що російський лідер намагається не стільки виграти час, скільки втримати вплив завдяки дипломатичним маневрам.

Після зустрічі із Зеленським Путін тепер хоче наздогнати і провести свою зустріч після Трампа. Нам було б вигідно провести європейський саміт саме після цієї розмови, щоб зміцнити нашу позицію,

– зазначив Ткачук.

Прямий тиск на Трампа не дає результату, тому Україна діє через якісне лобі. Такий підхід, переконаний Ткачук, допомагає формувати стабільну підтримку з боку впливових кіл США та зміцнювати позицію Києва на переговорах.

Розмова Трампа і Путіна: що відомо