Що Зеленський проситиме у Трампа?
Після посилених ударів Росії по водно-газовій інфраструктурі України перед зимою Зеленський вимушений просити допомоги у США, повідомляє 24 Канал з посиланням на Blomberg.
Зеленський намагається скористатися розчаруванням Трампа президентом Росії Володимиром Путіним після того, як серія розмов не призвела до жодного суттєвого прогресу у припиненні війни,
– повідомили у виданні.
Напередодні візиту українські чиновники запропонували поділитися досвідом у сфері технології та виробництва безпілотників в обмін на вкрай необхідні постачання американської зброї та енергії.
За словами людей, обізнаних з цим питанням, офіційні особи США та України також обговорювали можливість експорту скрапленого природного газу США для задоволення енергетичних потреб України після російських ударів.
Що відомо про зустріч Зеленського і Трампа 17 жовтня?
16 жовтня Зеленський прибув до США, повідомляє 24 Канал з посиланням на Президента України.
Глава держави повідомив, що проведе низку зустрічей з представниками оборонних компаній, які зможуть продати Україні необхідне озброєння.
Зокрема, йтиметься про додаткові поставки систем протиповітряної оборони. Також заплановані перемовини з представниками американських енергетичних компаній. Крім того, президент анонсував і зустріч із Дональдом Трампом, що відбудеться вже 17 жовтня. Зустріч глав держав розпочнеться о 20:00 за київським часом.
Під час перемовин з очільником Білого дому сторони розглянуть можливі методи завершення війни.
Що відомо про удари по газовій інфраструктурі України?
Росіяни все більше атакують газову інфраструктуру України, що може загрожувати опалювальному сезону. Дефіцит газу можливий, тож Україна розглядає закупівлю газу в Європі та нагромадження обсягів в підземних сховищах.
Росія цілеспрямовано атакує газову інфраструктуру України, що змусило Київ звернутися до США за допомогою у вигляді імпорту скрапленого природного газу (СПГ). Україна також планує збільшити імпорт газу на 30% після останніх атак.
Україна раніше видобувала 20 мільярдів кубометрів газу на рік, зосереджуючи видобуток у Полтавській області. Російські удари знищили половину внутрішнього видобутку природного газу України, тому може виникнути дефіцит.